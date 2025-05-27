Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалов Лиги чемпионов

Стал известен рейтинг «Золотого мяча» перед финалом Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» по версии GOAL.

Лидирует в рейтинге французский форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Второе и третье место заняли лидеры «Барселоны»: Ламин ЯМаль и Рафинья соответственно.

Четвертую строчку занимает кипе все того же «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, а пятерку закрывает Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Полный рейтинг выглядит таким образом:

1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

3. Рафинья (Бразилия, Барселона)

4. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

6. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

7. Педри (Испания, Барселона)

8. Гарри Кейн (Англия, Бавария)

9. Роберт Левандовски (Польша,Барселона)

10. Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер)

11. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)

12. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

13. Витинья (Португалия, ПСЖ)

14. Виктор Дьекереш (Швеция, Спортинг)

15. Винисиус (Бразилия, Реал Мадрид)

16. Джуд Беллингем (Англия, Реал Мадрид)

17. Ашраф Хакими (Марроко, ПСЖ)

18. Дензел Дюмфрис (Нидерланды, Интер)

19. Деклан Райс (Англия, Арсенал)

20. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)

Ранее сообщалось о том, что один из лучших тренеров Европы назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч».