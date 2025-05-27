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Италия
27 мая 2025, 19:47 |
148
0

Один из лучших тренеров Европы назвал игрока, который заслужил Золотой мяч

Симоне Индзаги ожидаемо выделили Лаутаро Мартинеса

27 мая 2025, 19:47 |
148
0
Один из лучших тренеров Европы назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Итальянский тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что аргентинский форвард Лаутаро Мартинес заслужил стать обладателем «Золотого мяча»:

«По моему мнению, он заслуживает этого всегда – не только из-за финала (прим. – Лиги чемпионов). За все, что он сделал за последние годы. Лаутаро – великолепный игрок и замечательный человек»

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. 31 мая аргентинцу предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Соперником «Интера» станет «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что топ-тренер дал согласие на смену клуба.

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Лаутаро Мартинес Золотой мяч чемпионат Италии по футболу Серия A Симоне Индзаги
Даниил Кирияка Источник
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