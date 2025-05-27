Один из лучших тренеров Европы назвал игрока, который заслужил Золотой мяч
Симоне Индзаги ожидаемо выделили Лаутаро Мартинеса
Итальянский тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что аргентинский форвард Лаутаро Мартинес заслужил стать обладателем «Золотого мяча»:
«По моему мнению, он заслуживает этого всегда – не только из-за финала (прим. – Лиги чемпионов). За все, что он сделал за последние годы. Лаутаро – великолепный игрок и замечательный человек»
В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. 31 мая аргентинцу предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Соперником «Интера» станет «ПСЖ».
Ранее сообщалось о том, что топ-тренер дал согласие на смену клуба.
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