Один из лучших тренеров Европы назвал игрока, который заслужил Золотой мяч

Итальянский тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги считает, что аргентинский форвард Лаутаро Мартинес заслужил стать обладателем «Золотого мяча»:

«По моему мнению, он заслуживает этого всегда – не только из-за финала (прим. – Лиги чемпионов). За все, что он сделал за последние годы. Лаутаро – великолепный игрок и замечательный человек»

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. 31 мая аргентинцу предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. Соперником «Интера» станет «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что топ-тренер дал согласие на смену клуба.