25 миллионов долларов в год. Топ-тренер дал согласие на смену клуба

Итальянский тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может возглавить «Аль-Хиляль», сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, 49-летний специалист не подписал никакого соглашения с клубом из Саудовской Аравии, но дал устное согласие на переезд на Ближний Восток. Зарплата Симоне в «Аль-Хиляле» будет составлять 25 миллионов долларов в год.

Вместе с Сергеем Милинковичем-Савичем, выступающим за свой новый потенциальный клуб, Симоне Индзаги провел время в Эр-Рияде.

Соглашение между «Интером» и Индзаги истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Роналду выбирает между двумя клубами.