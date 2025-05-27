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Италия
27 мая 2025, 19:29 | Обновлено 27 мая 2025, 19:39
863
0

25 миллионов долларов в год. Топ-тренер дал согласие на смену клуба

Симоне Индзаги может перебраться из «Интера» в «Аль-Хиляль»

27 мая 2025, 19:29 | Обновлено 27 мая 2025, 19:39
863
0
25 миллионов долларов в год. Топ-тренер дал согласие на смену клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Итальянский тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может возглавить «Аль-Хиляль», сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, 49-летний специалист не подписал никакого соглашения с клубом из Саудовской Аравии, но дал устное согласие на переезд на Ближний Восток. Зарплата Симоне в «Аль-Хиляле» будет составлять 25 миллионов долларов в год.

Вместе с Сергеем Милинковичем-Савичем, выступающим за свой новый потенциальный клуб, Симоне Индзаги провел время в Эр-Рияде.

Соглашение между «Интером» и Индзаги истекает летом 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Роналду выбирает между двумя клубами.

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Симоне Индзаги Сергей Милинкович-Савич назначение тренера Интер Милан Аль-Хиляль
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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