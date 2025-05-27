25 миллионов долларов в год. Топ-тренер дал согласие на смену клуба
Симоне Индзаги может перебраться из «Интера» в «Аль-Хиляль»
Итальянский тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может возглавить «Аль-Хиляль», сообщает Саша Тавольери.
По информации источника, 49-летний специалист не подписал никакого соглашения с клубом из Саудовской Аравии, но дал устное согласие на переезд на Ближний Восток. Зарплата Симоне в «Аль-Хиляле» будет составлять 25 миллионов долларов в год.
Вместе с Сергеем Милинковичем-Савичем, выступающим за свой новый потенциальный клуб, Симоне Индзаги провел время в Эр-Рияде.
Соглашение между «Интером» и Индзаги истекает летом 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что Роналду выбирает между двумя клубами.
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