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  4. Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Саудовская Аравия
27 мая 2025, 18:56 |
2433
1

Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами

Легендарный португалец колеблется между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем»

27 мая 2025, 18:56 |
2433
1
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, для 40-летнего футболиста есть два варианта развития событий: продление контракта с «Аль-Насром» (действующее соглашение истекает через месяц, «клуб из Эр-Рияда предложил новый контракт, который нравится обоим сторонам) и «Аль-Хиляль».

Преимуществом «Аль-Хиляля» является тот факт, что команда выступит на предстоящем клубном чемпионате мира в США.

Ранее сообщалось о том, что Роналду в седьмой раз выиграл гонку бомбардиров.

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Криштиану Роналду трансферы клубный чемпионат мира по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Кирияка Источник: Footmercato
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Mark4854590
Як на мене, це більш реальні варіанти, ніж повернення у Спортінг
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