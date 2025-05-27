Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Легендарный португалец колеблется между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем»
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выбирает между двумя вариантами продолжения карьеры, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, для 40-летнего футболиста есть два варианта развития событий: продление контракта с «Аль-Насром» (действующее соглашение истекает через месяц, «клуб из Эр-Рияда предложил новый контракт, который нравится обоим сторонам) и «Аль-Хиляль».
Преимуществом «Аль-Хиляля» является тот факт, что команда выступит на предстоящем клубном чемпионате мира в США.
Ранее сообщалось о том, что Роналду в седьмой раз выиграл гонку бомбардиров.
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