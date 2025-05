Фулхэм в 18-й раз подряд проиграл Манчестер Сити

В матче последнего тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Фулгэм» со счетом 2:0 и квалифицировался в Лигу чемпионов.

«Городяне» в 18-й раз подряд победили «Фулгэм» во всех турнирах.

2025 – 2:0

2024 – 4:0, 3:2

2023 – 2:1, 5:1

2022 – 4:1, 2:1

2021 – 3:0

2020 – 4:0, 2:0

2019 – 2:0

2018 – 3:0, 2:0

2014 – 5:0

2013 – 2:0, 4:2

2012 – 3:0, 2:1

В последний раз «Фулхэм» не проигрывал «Манчестер Сити» в 2011 году, когда дважды была зафиксирована ничья. Последняя же победа «коттеджеров» датирована 2009 годом.

Интересным фактом является то, что матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити» стал лишь третьим в истории АПЛ, в котором не было ни одного англичанина в стартовом составе обеих команд.

2009: «Портсмут» – «Арсенал»

2019: «Арсенал» – «Челси»

2025: «Фулхэм» – «Манчестер Сити»

3 - Fulham vs Manchester City is only the third game in Premier League history to see no English player in either of the starting XIs, after Portsmouth vs Arsenal in December 2009, and Arsenal vs Chelsea in January 2019. Global. pic.twitter.com/pmgycaqqqG