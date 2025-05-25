Торино – Рома. Видео голов и обзор матча (оновляется)

В воскресенье, 25 мая, проходит матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».

Встречу принимает «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Серия А. 38-й тур

Торино – Рома – 0:0 (обновляется)

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