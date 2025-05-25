Италия25 мая 2025, 21:55 | Обновлено 25 мая 2025, 22:02
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Торино – Рома. Довбик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 38-го тура Серии A
25 мая 2025, 21:55 | Обновлено 25 мая 2025, 22:02
538
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25 мая в 21:45 пройдет матч последнего, 38-го тура Серии А.
Торино встретится с Ромой на стадионе Олимпико в Турине.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский форвард Ромы Артем Довбик заявлен в резерве.
Римская команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
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Торино – Рома. Довбик в резерве. Смотреть онлайн LIVE
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
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