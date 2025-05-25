Торино – Рома. Довбик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая в 21:45 пройдет матч последнего, 38-го тура Серии А.

Торино встретится с Ромой на стадионе Олимпико в Турине.

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Украинский форвард Ромы Артем Довбик заявлен в резерве.

Римская команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Торино – Рома. Довбик в резерве. Смотреть онлайн LIVE