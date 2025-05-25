Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Торино – Рома. Довбик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Торино
25.05.2025 21:45 – 84 0 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 мая 2025, 21:55 | Обновлено 25 мая 2025, 22:02
538
0

Торино – Рома. Довбик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 мая в 21:45 видеотрансляцию матча 38-го тура Серии A

25 мая 2025, 21:55 | Обновлено 25 мая 2025, 22:02
538
0
Торино – Рома. Довбик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

25 мая в 21:45 пройдет матч последнего, 38-го тура Серии А.

Торино встретится с Ромой на стадионе Олимпико в Турине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Ромы Артем Довбик заявлен в резерве.

Римская команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Торино – Рома. Довбик в резерве. Смотреть онлайн LIVE

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
По теме:
ВИДЕО. Волки мчатся в Лигу чемпионов. Паредес забил в ворота Торино
Торино – Рома. Видео голов и обзор матча (оновляется)
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Торино – Рома
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Торино Артем Довбик Торино - Рома смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Футбол | 25 мая 2025, 09:23 0
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против

Испанец не хочет, чтобы клуб продавал Франа Гарсию

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 25 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков
Футбол | 24.05.2025, 23:45
Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков
Сумасшествие. Гранд выставил на продажу всех игроков
Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025
Теннис | 25.05.2025, 18:15
Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025
Дебют в основе Grand Slam. Соболева навязала борьбу 11-й ракетке на РГ-2025
Впервые за 90 лет. В Бельгии определили чемпиона
Футбол | 25.05.2025, 22:50
Впервые за 90 лет. В Бельгии определили чемпиона
Впервые за 90 лет. В Бельгии определили чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
25.05.2025, 09:00
Война
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 15
Футбол
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
24.05.2025, 13:57 11
Футбол
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
24.05.2025, 18:43 3
Футбол
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
25.05.2025, 08:21 1
Бокс
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем