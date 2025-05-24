25 мая на «Олимпико» пройдет матч 38-го тура Серии А, в котором «Торино» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Торино»

Команда в последнее время закрепила за собой статус крепкого середняка итальянского футбола. В прошлом сезоне она даже «Наполи» опередила в итоге. Правда, только по дополнительным показателям при равенстве очков. И, главное, занято было девятое место, что означало снова «пролет» мимо еврокубков.

Приглашая летом Паоло Ваноли, в Турине явно ожидали качественного шага вперед. Но в итоге за все время было несколько неплохих отрезков. Но к развязке клуб подошел с тем, что у него явно больше поражений, чем побед. А в последних 4-х турах так и вовсе единственное очко – за счет ничьей с «Венецией». В мае проиграли даже «Лечче», что борется за выживание. Впрочем, футболисты очевидно уже утратили любую мотивацию и просто ожидают, что сезон закончится и начнутся давно запланированные ими каникулы.

«Рома»

Клуб может только сетовать на то, что Раньери вернулся уже в статусе «пожарника». Сначала были в этом сезоне осечки, когда на тренерском посту оставался местный футбольный кумир, Де Росси. Ну, а коротком, но крайне провальном пребывании в Риме Юрича стараются не вспоминать.

Клаудио вообще-то уже на пенсию ушел, простившись год назад с «Кальяри». Но не отказал римлянам, с которыми уже работал ранее. И снова был успешен, несмотря на оговорки в виде вылета из Кубка Италии и Лиги Европы. Зато в Серии А не проигрывали с середины декабря, приблизившись к заветным топ-4. Только в мае уступили «Аталанте», и это серьезно бьет по шансам финишировать в квартете лучших. После победы над «Миланом» шансы выйти в Лигу чемпионов остаются, но «Ювентус» опережает на одно очко.

Статистика личных встреч

В последних десяти поединках у «Ромы» только одно поражение при семи победах, в том числе в обоих крайних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в том, что последний поединок Раньери выиграет. Согласимся и поставим на гостей с форой «-1 гол» (коэффициент – 1,93).

Прогноз Sport.ua Торино Рома Победа Ромы с форой (-1 гол) 1,93 Сделать ставку

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