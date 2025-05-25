Лига чемпионов или Лига Европы? Рома без Довбика одолела Торино

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».

Встречу принимал «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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Гости одержали победу со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов: в первой половине встречи с пенальти отличился Леандро Паредес, а во второй после передачи Матиаса Суле отличился Алексис Салемакерс.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел всю игру на скамье запасных.

Этот матч стал последним для Клаудио Раньери у руля команды.

После этого матча «Рома» так и осталась 5-й в таблице: на 4-й позиции, дающей путевку в Лигу чемпионов, финишировал «Ювентус» с 70 очками. У «Ромы» на 1 балл меньше. «Торино» с 44 очками остался 11-м.

В следующем сезоне «волки» вновь будут выступать в Лиге Европы.

Серия А. 38-й тур

Торино – Рома – 0:2

Голы: Паредес, 18 (пенальти), Салемакерс, 53

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.