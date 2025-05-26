В воскресенье, 25 мая, проходил матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».

Встречу принимал «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел матч на скамье запасных.

Гости добыли победу со счетом 0:2. Этот матч стал последним для Клаудио Раньери у руля команды.

Серия А. 38-й тур

Торино – Рома – 0:2

Голы: Паредес, 18 (пенальти), Салемакерс, 53