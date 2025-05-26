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Чемпионат Италии
Торино
25.05.2025 21:45 – FT 0 : 2
Рома
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Италия
26 мая 2025, 00:19 | Обновлено 26 мая 2025, 01:00
853
0

Торино – Рома – 0:2. Прощание с Раньери. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Серии А

26 мая 2025, 00:19 | Обновлено 26 мая 2025, 01:00
853
0
Торино – Рома – 0:2. Прощание с Раньери. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В воскресенье, 25 мая, проходил матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».

Встречу принимал «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел матч на скамье запасных.

Гости добыли победу со счетом 0:2. Этот матч стал последним для Клаудио Раньери у руля команды.

Серия А. 38-й тур

Торино – Рома – 0:2

Голы: Паредес, 18 (пенальти), Салемакерс, 53

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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