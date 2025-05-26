Италия26 мая 2025, 00:19 | Обновлено 26 мая 2025, 01:00
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Торино – Рома – 0:2. Прощание с Раньери. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Серии А
26 мая 2025, 00:19 | Обновлено 26 мая 2025, 01:00
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В воскресенье, 25 мая, проходил матч 38-го тура Серии А между «Торино» и «Ромой».
Встречу принимал «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел матч на скамье запасных.
Гости добыли победу со счетом 0:2. Этот матч стал последним для Клаудио Раньери у руля команды.
Серия А. 38-й тур
Торино – Рома – 0:2
Голы: Паредес, 18 (пенальти), Салемакерс, 53
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
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