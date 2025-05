25 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 на кортах Парижа.

Украинка переиграла представительницу Турции со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 13 минут.

Элина добыла самую разгромную победу на турнирах Grand Slam с US Open 2019, когда в 1/16 финала выиграла у Даяны Ястремской со счетом 6:2, 6:0.

Свитолина выиграла 30-й матч из 41 в основной сетке французского мейджора.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина [14] – 1:6, 1:6

ВИДЕО. Победные эмоции Свитолиной после матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

Starting with a smile (and the win!) 🙌#RolandGarros pic.twitter.com/GoJ87Te932