Шефилд Юнайтед – Сандерленд – 1:2. Черные коты в АПЛ. Видео голов и обзор

24 мая состоялся матч за последнюю путевку в Английскую Премьер-лигу.

В матче встретились «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд».

Игроки «Шеффилда» на 25-й минуте вышли вперед. Забил гол Тайрес Кэмбелл.

Второй тайм был полностью за «Сандерлендом». На 75-й минуте сравнял счет Элиэзер Майенда, а на 90+5-й победу вырвал Том Уотсон.

Украинец Назарий Русин, который играет на правах аренды в хорватском «Хайдуке», вернется в «Сандерленд».

Чемпионшип. Плей-офф, финал. 24 мая.

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 1:2

Гол: Кэмпбелл, 25 - Майенда, 76, Уотсон, 90+5.

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