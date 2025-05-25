Шефилд Юнайтед – Сандерленд – 1:2. Черные коты в АПЛ. Видео голов и обзор
Назарий Русин может сыграть со следующего сезона в АПЛ
24 мая состоялся матч за последнюю путевку в Английскую Премьер-лигу.
В матче встретились «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд».
Игроки «Шеффилда» на 25-й минуте вышли вперед. Забил гол Тайрес Кэмбелл.
Второй тайм был полностью за «Сандерлендом». На 75-й минуте сравнял счет Элиэзер Майенда, а на 90+5-й победу вырвал Том Уотсон.
Украинец Назарий Русин, который играет на правах аренды в хорватском «Хайдуке», вернется в «Сандерленд».
Чемпионшип. Плей-офф, финал. 24 мая.
Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 1:2
Гол: Кэмпбелл, 25 - Майенда, 76, Уотсон, 90+5.
Видео голов и обзор матча
События матча
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