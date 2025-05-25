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Чемпионшип Англия
Шеффилд Юнайтед
24.05.2025 17:01 – FT 1 : 2
Сандерленд
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Англия
25 мая 2025, 05:10 |
93
0

Шефилд Юнайтед – Сандерленд – 1:2. Черные коты в АПЛ. Видео голов и обзор

Назарий Русин может сыграть со следующего сезона в АПЛ

25 мая 2025, 05:10 |
93
0
Шефилд Юнайтед – Сандерленд – 1:2. Черные коты в АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая состоялся матч за последнюю путевку в Английскую Премьер-лигу.

В матче встретились «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерленд».

Игроки «Шеффилда» на 25-й минуте вышли вперед. Забил гол Тайрес Кэмбелл.

Второй тайм был полностью за «Сандерлендом». На 75-й минуте сравнял счет Элиэзер Майенда, а на 90+5-й победу вырвал Том Уотсон.

Украинец Назарий Русин, который играет на правах аренды в хорватском «Хайдуке», вернется в «Сандерленд».

Чемпионшип. Плей-офф, финал. 24 мая.

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 1:2

Гол: Кэмпбелл, 25 - Майенда, 76, Уотсон, 90+5.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Tom Watson (Сандерленд).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Eliezer Mayenda (Сандерленд).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Tyrese Campbell (Шеффилд Юнайтед).
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Сандерленд Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига Назарий Русин переходные матчи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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