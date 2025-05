Антирекорд за антирекордом. Вальядолид позорно вылетел из Ла Лиги

25 мая, в 38-м туре испанской Ла Лиги, «Вальядолид» проиграл на выезде «Леганесу» со счетом 3:0.

«Вальядолид» закончил чемпионат на последнем месте, имея в своем активе лишь 16 набранных очков.

Ни одна команда Ла Лиги в XXI веке не набирала такого малого количества очков за сезон.

Еще одним неприятным достижением «Вальядолида» стало количество пропущенных мячей в сезоне - 90. Это стало 5-м худшим результатом в истории чемпионатов Испании.

Поражение от «Леганеса» стало для «Вальядолида» 12-м подряд в Ла Лиге. Это стало новым антирекордом команды.

Безвыигрышная серия «Вальядолида» составляет уже 19 матчей, что также является худшим результатом клуба в истории.

Следующий сезон «Вальядолид» проведет в Сегунде.

