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Испания
25 мая 2025, 01:25 |
94
0

Антирекорд за антирекордом. Вальядолид позорно вылетел из Ла Лиги

В последнем туре чемпионата команда снова проиграла

25 мая 2025, 01:25 |
94
0
Антирекорд за антирекордом. Вальядолид позорно вылетел из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая, в 38-м туре испанской Ла Лиги, «Вальядолид» проиграл на выезде «Леганесу» со счетом 3:0.

«Вальядолид» закончил чемпионат на последнем месте, имея в своем активе лишь 16 набранных очков.

Ни одна команда Ла Лиги в XXI веке не набирала такого малого количества очков за сезон.

Еще одним неприятным достижением «Вальядолида» стало количество пропущенных мячей в сезоне - 90. Это стало 5-м худшим результатом в истории чемпионатов Испании.

Поражение от «Леганеса» стало для «Вальядолида» 12-м подряд в Ла Лиге. Это стало новым антирекордом команды.

Безвыигрышная серия «Вальядолида» составляет уже 19 матчей, что также является худшим результатом клуба в истории.

Следующий сезон «Вальядолид» проведет в Сегунде.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вальядолид Леганес
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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