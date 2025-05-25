Антирекорд за антирекордом. Вальядолид позорно вылетел из Ла Лиги
В последнем туре чемпионата команда снова проиграла
25 мая, в 38-м туре испанской Ла Лиги, «Вальядолид» проиграл на выезде «Леганесу» со счетом 3:0.
«Вальядолид» закончил чемпионат на последнем месте, имея в своем активе лишь 16 набранных очков.
Ни одна команда Ла Лиги в XXI веке не набирала такого малого количества очков за сезон.
Еще одним неприятным достижением «Вальядолида» стало количество пропущенных мячей в сезоне - 90. Это стало 5-м худшим результатом в истории чемпионатов Испании.
Поражение от «Леганеса» стало для «Вальядолида» 12-м подряд в Ла Лиге. Это стало новым антирекордом команды.
Безвыигрышная серия «Вальядолида» составляет уже 19 матчей, что также является худшим результатом клуба в истории.
Следующий сезон «Вальядолид» проведет в Сегунде.
1 - #Valladolid 🟣⚪️ finished @LaLiga 2024/25 with 16 points, the worst tally for a team in a single full season in the 21st century, and the 5th worst tally in the history of the competition in terms of goals conceded (90). Sunk. pic.twitter.com/ptFCyoHD0e— OptaJose (@OptaJose) May 24, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майрис считает, что украинский боксер может отказаться от этого поединка
Гвардиола хотел подписать в «Манчестер Сити» Дани Ольмо