Определили участников еврокубков и вылетевших. Финальный тур Ла Лиги

В Испании продолжается 38-й тур Ла Лиги.

В дневном слоте «Леганес» принимал «Вальядолид». Хозяева поля разгромили безнадежного соперника со счетом 3:0.

«Эспаньол» также добыл домашню победу: со счетом 2:0 был повержен «Лас-Пальмас».

В вечернем слоте решилась судьба еврокубковых мест: «Сельта» добыла победу и запрыгнула в Лигу Европы. «Осасуна» и «Мальорка» свои матчи сыграли вничью. «Осасуна» зацепилась за 8-ю строчку, дающую путевку в Лигу конференций.

Ла Лигу уже гарантировано покинули: «Леганес», «Лас-Пальмас», «Вальядолид».

В Еврокубка чемпиона Испании представят:

«Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» – Лига чемпионов.

«Бетис», «Сельта» – Лига Европы.

«Осасуна» – Лига конференций.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 37 27 4 6 99 - 39 85 2 Реал Мадрид 38 26 6 6 78 - 38 84 3 Атлетико Мадрид 37 21 10 6 64 - 30 73 4 Атлетик Бильбао 37 19 13 5 54 - 26 70 5 Вильярреал 37 19 10 8 67 - 49 67 6 Бетис 38 16 12 10 57 - 50 60 7 Сельта 38 16 7 15 59 - 57 55 8 Райо Вальекано 38 13 13 12 41 - 45 52 9 Осасуна 38 12 16 10 48 - 52 52 10 Мальорка 38 13 9 16 35 - 44 48 11 Реал Сосьедад 38 13 7 18 35 - 46 46 12 Валенсия 38 11 13 14 44 - 54 46 13 Хетафе 38 11 9 18 34 - 39 42 14 Эспаньол 38 11 9 18 40 - 51 42 15 Алавес 38 10 12 16 38 - 48 42 16 Жирона 37 11 8 18 44 - 56 41 17 Севилья 37 10 11 16 40 - 51 41 18 Леганес 38 9 13 16 39 - 56 40 19 Лас Пальмас 38 8 8 22 40 - 61 32 20 Вальядолид 38 4 4 30 26 - 90 16 Полная таблица

Ла Лига. 38-й тур

Эспаньол – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Пуадо, 65 (пенальти), Милла, 83

Леганес – Вальядолид – 3:0

Голы: Эрнандес, 24, Диоманде, 36, Круз, 40

Алавес – Осасуна – 1:1

Голы: Висенте, 56 (пенальти) – Гарсия, 88

Хетафе – Сельта – 1:2

Голы: Майораль, 11 – Иглесиас, 25, Аспас, 80

Удаление: Дуарте, 90

Райо Вальекано – Мальорка – 0:0

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.