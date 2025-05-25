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Чемпионат Испании
Хетафе
24.05.2025 22:00 – FT 1 : 2
Сельта
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Испания
25 мая 2025, 00:43 |
223
1

Определили участников еврокубков и вылетевших. Финальный тур Ла Лиги

Состоялось еще 5 матчей 38-го тура Ла Лиги

25 мая 2025, 00:43 |
223
1
Определили участников еврокубков и вылетевших. Финальный тур Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта

В Испании продолжается 38-й тур Ла Лиги.

В дневном слоте «Леганес» принимал «Вальядолид». Хозяева поля разгромили безнадежного соперника со счетом 3:0.

«Эспаньол» также добыл домашню победу: со счетом 2:0 был повержен «Лас-Пальмас».

В вечернем слоте решилась судьба еврокубковых мест: «Сельта» добыла победу и запрыгнула в Лигу Европы. «Осасуна» и «Мальорка» свои матчи сыграли вничью. «Осасуна» зацепилась за 8-ю строчку, дающую путевку в Лигу конференций.

Ла Лигу уже гарантировано покинули: «Леганес», «Лас-Пальмас», «Вальядолид».

В Еврокубка чемпиона Испании представят:

  • «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» – Лига чемпионов.
  • «Бетис», «Сельта» – Лига Европы.
  • «Осасуна» – Лига конференций.
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 37 27 4 6 99 - 39 85
2 Реал Мадрид 38 26 6 6 78 - 38 84
3 Атлетико Мадрид 37 21 10 6 64 - 30 73
4 Атлетик Бильбао 37 19 13 5 54 - 26 70
5 Вильярреал 37 19 10 8 67 - 49 67
6 Бетис 38 16 12 10 57 - 50 60
7 Сельта 38 16 7 15 59 - 57 55
8 Райо Вальекано 38 13 13 12 41 - 45 52
9 Осасуна 38 12 16 10 48 - 52 52
10 Мальорка 38 13 9 16 35 - 44 48
11 Реал Сосьедад 38 13 7 18 35 - 46 46
12 Валенсия 38 11 13 14 44 - 54 46
13 Хетафе 38 11 9 18 34 - 39 42
14 Эспаньол 38 11 9 18 40 - 51 42
15 Алавес 38 10 12 16 38 - 48 42
16 Жирона 37 11 8 18 44 - 56 41
17 Севилья 37 10 11 16 40 - 51 41
18 Леганес 38 9 13 16 39 - 56 40
19 Лас Пальмас 38 8 8 22 40 - 61 32
20 Вальядолид 38 4 4 30 26 - 90 16
Полная таблица

Ла Лига. 38-й тур

Эспаньол – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Пуадо, 65 (пенальти), Милла, 83

Леганес – Вальядолид – 3:0

Голы: Эрнандес, 24, Диоманде, 36, Круз, 40

Алавес – Осасуна – 1:1

Голы: Висенте, 56 (пенальти) – Гарсия, 88

Хетафе – Сельта – 1:2

Голы: Майораль, 11 – Иглесиас, 25, Аспас, 80

Удаление: Дуарте, 90

Райо Вальекано – Мальорка – 0:0

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Сельта Леганес Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Борха Майораль Борха Иглесиас Яго Аспас Хави Пуадо Роже Милла Лас-Пальмас Эспаньол Хетафе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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ai0609081611
Чого тоді в таблиці Райо йде 8-м, а не Осасуна
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