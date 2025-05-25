Определили участников еврокубков и вылетевших. Финальный тур Ла Лиги
Состоялось еще 5 матчей 38-го тура Ла Лиги
В Испании продолжается 38-й тур Ла Лиги.
В дневном слоте «Леганес» принимал «Вальядолид». Хозяева поля разгромили безнадежного соперника со счетом 3:0.
«Эспаньол» также добыл домашню победу: со счетом 2:0 был повержен «Лас-Пальмас».
В вечернем слоте решилась судьба еврокубковых мест: «Сельта» добыла победу и запрыгнула в Лигу Европы. «Осасуна» и «Мальорка» свои матчи сыграли вничью. «Осасуна» зацепилась за 8-ю строчку, дающую путевку в Лигу конференций.
Ла Лигу уже гарантировано покинули: «Леганес», «Лас-Пальмас», «Вальядолид».
В Еврокубка чемпиона Испании представят:
- «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» – Лига чемпионов.
- «Бетис», «Сельта» – Лига Европы.
- «Осасуна» – Лига конференций.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|37
|27
|4
|6
|99 - 39
|85
|2
|Реал Мадрид
|38
|26
|6
|6
|78 - 38
|84
|3
|Атлетико Мадрид
|37
|21
|10
|6
|64 - 30
|73
|4
|Атлетик Бильбао
|37
|19
|13
|5
|54 - 26
|70
|5
|Вильярреал
|37
|19
|10
|8
|67 - 49
|67
|6
|Бетис
|38
|16
|12
|10
|57 - 50
|60
|7
|Сельта
|38
|16
|7
|15
|59 - 57
|55
|8
|Райо Вальекано
|38
|13
|13
|12
|41 - 45
|52
|9
|Осасуна
|38
|12
|16
|10
|48 - 52
|52
|10
|Мальорка
|38
|13
|9
|16
|35 - 44
|48
|11
|Реал Сосьедад
|38
|13
|7
|18
|35 - 46
|46
|12
|Валенсия
|38
|11
|13
|14
|44 - 54
|46
|13
|Хетафе
|38
|11
|9
|18
|34 - 39
|42
|14
|Эспаньол
|38
|11
|9
|18
|40 - 51
|42
|15
|Алавес
|38
|10
|12
|16
|38 - 48
|42
|16
|Жирона
|37
|11
|8
|18
|44 - 56
|41
|17
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|40 - 51
|41
|18
|Леганес
|38
|9
|13
|16
|39 - 56
|40
|19
|Лас Пальмас
|38
|8
|8
|22
|40 - 61
|32
|20
|Вальядолид
|38
|4
|4
|30
|26 - 90
|16
Ла Лига. 38-й тур
Эспаньол – Лас-Пальмас – 2:0
Голы: Пуадо, 65 (пенальти), Милла, 83
Леганес – Вальядолид – 3:0
Голы: Эрнандес, 24, Диоманде, 36, Круз, 40
Алавес – Осасуна – 1:1
Голы: Висенте, 56 (пенальти) – Гарсия, 88
Хетафе – Сельта – 1:2
Голы: Майораль, 11 – Иглесиас, 25, Аспас, 80
Удаление: Дуарте, 90
Райо Вальекано – Мальорка – 0:0
Фото матчей:
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