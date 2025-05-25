Эспаньол – Лас Пальмас – 2:0. Дожали, чтобы не вылететь. Видео голов

24 мая было сыграно несколько матчей 38–го тура Ла Лиги.

«Эспаньол» мог вылететь из элитного дивизиона Испании, если бы не обыграл «Лас–Пальмас». Команда весь первый тайм пыталась открыть счет, но не везло. Во втором тайме ей удалось изменить ситуацию и забить дважды.

«Леганес» мог спастись от вылета, если бы «Эспаньол» не выиграл, а так разгром над «Вальядолидом» стал лишь утешением для болельщиков.

«Алавес» сыграл вничью с «Осасуной». Также не выявили сильнейшего в матче «Райо Вальекано» и «Мальорка».

«Хетафе» дома уступил «Сельте».

Ла Лига. 38–й тур

Эспаньол – Лас–Пальмас – 2:0

Голы: Пуадо, 65 (пенальти), Милла, 83

Леганес – Вальядолид – 3:0

Голы: Эрнандес, 24, Диоманде, 36, Круз, 40

Алавес – Осасуна – 1:1

Голы: Висенте, 56 (пенальти) – Гарсия, 88

Хетафе – Сельта – 1:2

Голы: Майораль, 11 – Иглесиас, 25, Аспас, 80

Удаление: Дуарте, 90

Райо Вальекано – Мальорка – 0:0