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24.05.2025 22:00 – FT 1 : 2
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Испания
25 мая 2025, 05:30 | Обновлено 25 мая 2025, 05:39
68
0

Эспаньол – Лас Пальмас – 2:0. Дожали, чтобы не вылететь. Видео голов

Зато «Леганес» следующий сезон начнет в Сегунде

25 мая 2025, 05:30 | Обновлено 25 мая 2025, 05:39
68
0
Эспаньол – Лас Пальмас – 2:0. Дожали, чтобы не вылететь. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая было сыграно несколько матчей 38–го тура Ла Лиги.

«Эспаньол» мог вылететь из элитного дивизиона Испании, если бы не обыграл «Лас–Пальмас». Команда весь первый тайм пыталась открыть счет, но не везло. Во втором тайме ей удалось изменить ситуацию и забить дважды.

«Леганес» мог спастись от вылета, если бы «Эспаньол» не выиграл, а так разгром над «Вальядолидом» стал лишь утешением для болельщиков.

«Алавес» сыграл вничью с «Осасуной». Также не выявили сильнейшего в матче «Райо Вальекано» и «Мальорка».

«Хетафе» дома уступил «Сельте».

Ла Лига. 38–й тур

Эспаньол – Лас–Пальмас – 2:0

Голы: Пуадо, 65 (пенальти), Милла, 83

Леганес – Вальядолид – 3:0

Голы: Эрнандес, 24, Диоманде, 36, Круз, 40

Алавес – Осасуна – 1:1

Голы: Висенте, 56 (пенальти) – Гарсия, 88

Хетафе – Сельта – 1:2

Голы: Майораль, 11 – Иглесиас, 25, Аспас, 80

Удаление: Дуарте, 90

Райо Вальекано – Мальорка – 0:0

События матча

90’
Домингуш Дуарте (Хетафе) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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