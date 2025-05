ФОТО. Мохамед Салах появился на награждении в роскошном костюме

Мохамед Салах получил звание Футболиста года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

На церемонии в отеле The Landmark в Лондоне он появился в тёмно-синем костюме.

Это уже третья подобная награда в его карьере — ранее он побеждал в 2018 и 2022 годах.

Ранее трижды премию получал только Тьерри Анри.

В текущем сезоне АПЛ Салах забил 28 голов и отдал 18 результативных передач в 37 матчах.

Mo Salah: FWA Footballer of the Year 2025 🏆 pic.twitter.com/L5ht928gf9

Mo Salah receiving his FWA Footballer of the Year award ✨ pic.twitter.com/SvmItswGlp