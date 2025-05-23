ФОТО. Мохамед Салах появился на награждении в роскошном костюме
Мохамед Салах – икона стиля
Мохамед Салах получил звание Футболиста года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.
На церемонии в отеле The Landmark в Лондоне он появился в тёмно-синем костюме.
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Это уже третья подобная награда в его карьере — ранее он побеждал в 2018 и 2022 годах.
Ранее трижды премию получал только Тьерри Анри.
В текущем сезоне АПЛ Салах забил 28 голов и отдал 18 результативных передач в 37 матчах.
Mo Salah: FWA Footballer of the Year 2025 🏆 pic.twitter.com/L5ht928gf9— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2025
Mo Salah receiving his FWA Footballer of the Year award ✨ pic.twitter.com/SvmItswGlp— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 23, 2025
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