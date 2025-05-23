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23 мая 2025, 21:22 |
1421
0

ФОТО. Мохамед Салах появился на награждении в роскошном костюме

Мохамед Салах – икона стиля

23 мая 2025, 21:22 |
1421
0
ФОТО. Мохамед Салах появился на награждении в роскошном костюме
X. Мохамед Салах

Мохамед Салах получил звание Футболиста года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

На церемонии в отеле The Landmark в Лондоне он появился в тёмно-синем костюме.

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Это уже третья подобная награда в его карьере — ранее он побеждал в 2018 и 2022 годах.

Ранее трижды премию получал только Тьерри Анри.

В текущем сезоне АПЛ Салах забил 28 голов и отдал 18 результативных передач в 37 матчах.

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фото Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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