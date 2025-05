Тухель вызвал 26 английских футболистов на матчи против Андорры и Сенегала

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель вызвал 26 футболистов на предстоящие матчи, которые состоятся в июне. Впервые в расположение «трех львов» прибудет защитник «Челси» Трево Чалоба, который в нынешнем сезоне провел 32 матча на клубном уровне (3 гола, 2 ассист).

7 июня английская команда сыграет отборочный матч к чемпионату мира (2026) против Андорры, а 10 июня состоится товарищеский поединок против сборной Сенегала.

Заявка сборной Англии на матчи против Андорры и Сенегала:

Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Джеймс Траффорд.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Дэн Берн, Трево Чалоба, Леви Колуилл, Рис Джеймс, Эзри Конса, Майлз Льюис-Скелли, Кайл Уокер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эберечи Эзе, Конор Галлахер, Морган Гиббс-Уайт, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс, Коул Палмер, Деклан Райс, Морган Роджерс

Нападающие: Энтони Гордон, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Айвен Тоуни, Олли Уоткинс.

Thomas Tuchel’s #ThreeLions squad for June is here! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿