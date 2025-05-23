Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тухель вызвал 26 английских футболистов на матчи против Андорры и Сенегала
Англия
23 мая 2025, 14:13 |
314
0

Тухель вызвал 26 английских футболистов на матчи против Андорры и Сенегала

Впервые в расположение сборной прибудет защитник «Челси» Трево Чалоба

23 мая 2025, 14:13 |
314
0
Тухель вызвал 26 английских футболистов на матчи против Андорры и Сенегала

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель вызвал 26 футболистов на предстоящие матчи, которые состоятся в июне. Впервые в расположение «трех львов» прибудет защитник «Челси» Трево Чалоба, который в нынешнем сезоне провел 32 матча на клубном уровне (3 гола, 2 ассист).

7 июня английская команда сыграет отборочный матч к чемпионату мира (2026) против Андорры, а 10 июня состоится товарищеский поединок против сборной Сенегала.

Заявка сборной Англии на матчи против Андорры и Сенегала:

Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Джеймс Траффорд.

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Дэн Берн, Трево Чалоба, Леви Колуилл, Рис Джеймс, Эзри Конса, Майлз Льюис-Скелли, Кайл Уокер.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эберечи Эзе, Конор Галлахер, Морган Гиббс-Уайт, Джордан Хендерсон, Кертис Джонс, Коул Палмер, Деклан Райс, Морган Роджерс

Нападающие: Энтони Гордон, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Айвен Тоуни, Олли Уоткинс.

По теме:
Украина – Германия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Второй соперник сборной Украины обнародовал состав на турнир в Канаде
Соперник сборной Украины объявил заявку на турнир Canadian Shield
сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу сборная Сенегала по футболу Томас Тухель Трево Чалоба ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи заявка
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Бокс | 23 мая 2025, 08:26 1
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа
Чисора удивил Усика накануне его реванша с Дюбуа

Дерек сообщил, что будет поддерживать британца

Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Футбол | 23 мая 2025, 09:00 1
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»

Бывший полузащитник сборной Украины высказался о родителях, живущих в россии

Роналду может перебраться в чемпионат, где выступает игрок сборной Украины
Футбол | 23.05.2025, 13:35
Роналду может перебраться в чемпионат, где выступает игрок сборной Украины
Роналду может перебраться в чемпионат, где выступает игрок сборной Украины
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Теннис | 23.05.2025, 13:28
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
Стародубцева потерпела поражение в финале квалификации Ролан Гаррос 2025
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Теннис | 22.05.2025, 15:25
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 4
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
Хаби Алонсо принял решение о будущем Лунина в Реале
21.05.2025, 08:55 1
Футбол
Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
Английское противостояние в финале. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы
21.05.2025, 23:58 38
Футбол
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 2
Футбол
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
Британский промоутер: «Вы же видели, Усик точно проиграл эти два боя»
21.05.2025, 22:05 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем