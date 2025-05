Постекоглу повторил достижение 133-летней давности

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Для главного тренера лондонцев Анге Постекоглу эта игра станет юбилейной - 100-й во главе «Тоттенхэма».

Австралиец стал первым тренером со времен Джорджа Рэмзи, у которого сотый матч за английский клуб пришелся на финал крупного турнира.

Интересным фактом является то, что Джордж Рэмзи отметился этим достижением еще 133 года назад:

Напомним, что Анге Постекоглу со всеми своими предыдущими клубами и сборными, которые он возглавлял, в первые два сезона обязательно выигрывал хотя бы один трофей. Матч против «Манчестер Юнайтед» станет последним шансом для австралийца сделать это вместе с «Тоттенхэмом» также.

