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Лига Европы
21 мая 2025, 20:22 | Обновлено 21 мая 2025, 20:23
485
0

Постекоглу повторил достижение 133-летней давности

Австралийский тренер Тоттенхэма проведет сегодня знаковый для себя матч

21 мая 2025, 20:22 | Обновлено 21 мая 2025, 20:23
485
0
Постекоглу повторил достижение 133-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Для главного тренера лондонцев Анге Постекоглу эта игра станет юбилейной - 100-й во главе «Тоттенхэма».

Австралиец стал первым тренером со времен Джорджа Рэмзи, у которого сотый матч за английский клуб пришелся на финал крупного турнира.

Интересным фактом является то, что Джордж Рэмзи отметился этим достижением еще 133 года назад:

  • 1892 – Джордж Рэмзи, «Астон Вилла», финал Кубка Англии
  • 2025 – Анге Постекоглу, «Тоттенхэм Хотспур», финал Лиги Европы

Напомним, что Анге Постекоглу со всеми своими предыдущими клубами и сборными, которые он возглавлял, в первые два сезона обязательно выигрывал хотя бы один трофей. Матч против «Манчестер Юнайтед» станет последним шансом для австралийца сделать это вместе с «Тоттенхэмом» также.

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Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Ангелос Постекоглу статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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