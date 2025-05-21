Сан-Мамес станет шестым испанским стадионом, который примет финал еврокубка
В решающем матче в Бильбао сыграют две команды из Англии
Сегодня в испанском Бильбао состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
Бильбао станет четвертым испанским городом в истории, принимающим финал еврокубка, а стадион «Сан-Мамес» – шестым испанским стадионом.
5 – «Сантьяго Бернабеу»
5 – «Камп Ноу»
2 –«Рамон Санчес-Писхуан»
1 – «Ванда Метрополитано»
1 – «Олимпико де Ла Картуха»
1 – «Сан-Мамес»
Стадион Сан-Мамес был построен открыт в 2013 году. На нем проводит свои домашние матчи "Атлетик" с Бильбао.
Интересным фактом является то, что Манчестер Юнайтед уже играл на этом стадионе в полуфинале Лиги Европы. За место в финале «красные дьяволы» победили как раз местный «Атлетик».
Также уже известны стадионы, на которые состоится решающий матч в следующих двух сезонах. В 2026 году финал Лиги Европы пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташ», а в 2027 году – во Франкфурте на «Вальдштадионе».
6- Bilbao will be the 4th city in Spain 🇪🇸 to host a European final in European competition ever, & San Mamés will be the 6th Spanish stadium after:— OptaJose (@OptaJose) May 21, 2025
Santiago Bernabéu (5)
Camp Nou (5)
Ramón Sánchez-Pizjuán (2)
Metropolitano (1)
Olímpico de La Cartuja (1).
Venue.#EuropaLeague pic.twitter.com/GpoCml8H50
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