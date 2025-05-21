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Лига Европы
21 мая 2025, 13:15 | Обновлено 21 мая 2025, 13:23
82
0

Сан-Мамес станет шестым испанским стадионом, который примет финал еврокубка

В решающем матче в Бильбао сыграют две команды из Англии

21 мая 2025, 13:15 | Обновлено 21 мая 2025, 13:23
82
0
Сан-Мамес станет шестым испанским стадионом, который примет финал еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Сан Мамес

Сегодня в испанском Бильбао состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Бильбао станет четвертым испанским городом в истории, принимающим финал еврокубка, а стадион «Сан-Мамес» – шестым испанским стадионом.

5 – «Сантьяго Бернабеу»
5 – «Камп Ноу»
2 –«Рамон Санчес-Писхуан»
1 – «Ванда Метрополитано»
1 – «Олимпико де Ла Картуха»
1 – «Сан-Мамес»

Стадион Сан-Мамес был построен открыт в 2013 году. На нем проводит свои домашние матчи "Атлетик" с Бильбао.

Интересным фактом является то, что Манчестер Юнайтед уже играл на этом стадионе в полуфинале Лиги Европы. За место в финале «красные дьяволы» победили как раз местный «Атлетик».

Также уже известны стадионы, на которые состоится решающий матч в следующих двух сезонах. В 2026 году финал Лиги Европы пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташ», а в 2027 году – во Франкфурте на «Вальдштадионе».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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