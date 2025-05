Сан-Мамес станет шестым испанским стадионом, который примет финал еврокубка

Сегодня в испанском Бильбао состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Бильбао станет четвертым испанским городом в истории, принимающим финал еврокубка, а стадион «Сан-Мамес» – шестым испанским стадионом.

5 – «Сантьяго Бернабеу»

5 – «Камп Ноу»

2 –«Рамон Санчес-Писхуан»

1 – «Ванда Метрополитано»

1 – «Олимпико де Ла Картуха»

1 – «Сан-Мамес»

Стадион Сан-Мамес был построен открыт в 2013 году. На нем проводит свои домашние матчи "Атлетик" с Бильбао.

Интересным фактом является то, что Манчестер Юнайтед уже играл на этом стадионе в полуфинале Лиги Европы. За место в финале «красные дьяволы» победили как раз местный «Атлетик».

Также уже известны стадионы, на которые состоится решающий матч в следующих двух сезонах. В 2026 году финал Лиги Европы пройдет в Стамбуле на стадионе «Бешикташ», а в 2027 году – во Франкфурте на «Вальдштадионе».

