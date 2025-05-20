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Англия
20 мая 2025, 16:47 | Обновлено 20 мая 2025, 17:18
537
0

ФОТО. Фанаты Манчестер Сити сделали мурал в честь Де Брюйне

Болельщики отблагодарили футболиста за годы карьеры в составе «горожан»

20 мая 2025, 16:47 | Обновлено 20 мая 2025, 17:18
537
0
ФОТО. Фанаты Манчестер Сити сделали мурал в честь Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Болельщики «Манчестер Сити» нанесли граффити на стену одного из домов в Манчестере в честь капитана команды Кевина Де Брюйне, который покинет клуб по завершении сезона.

На граффити изображён сам Кевин и трофеи, которые «Манчестер Сити» завоевал вместе с ним.

Бельгийский полузащитник провёл в команде около десяти лет. За этот период он сыграл 420 матчей за «горожан», забил 108 голов и отдал 177 результативных передач.

20 мая Де Брюйне выйдет на свой последний домашний матч в футболке «Манчестер Сити». В рамках 37-го тура АПЛ «горожане» сыграют против «Борнмута».

ФОТО. Фанаты Манчестер Сити сделали мурал в честь Де Брюйне

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити фото Кевин Де Брюйне
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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