Болельщики «Манчестер Сити» нанесли граффити на стену одного из домов в Манчестере в честь капитана команды Кевина Де Брюйне, который покинет клуб по завершении сезона.

На граффити изображён сам Кевин и трофеи, которые «Манчестер Сити» завоевал вместе с ним.

Бельгийский полузащитник провёл в команде около десяти лет. За этот период он сыграл 420 матчей за «горожан», забил 108 голов и отдал 177 результативных передач.

20 мая Де Брюйне выйдет на свой последний домашний матч в футболке «Манчестер Сити». В рамках 37-го тура АПЛ «горожане» сыграют против «Борнмута».

ФОТО. Фанаты Манчестер Сити сделали мурал в честь Де Брюйне

👑🇧🇪 Kevin De Bruyne infront of his mural. 👨‍🎨



Tomorrow, he will play his last match at the Etihad for Manchester City. 🥲 pic.twitter.com/HQYPG5oLo4