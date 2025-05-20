ФОТО. Фанаты Манчестер Сити сделали мурал в честь Де Брюйне
Болельщики отблагодарили футболиста за годы карьеры в составе «горожан»
Болельщики «Манчестер Сити» нанесли граффити на стену одного из домов в Манчестере в честь капитана команды Кевина Де Брюйне, который покинет клуб по завершении сезона.
На граффити изображён сам Кевин и трофеи, которые «Манчестер Сити» завоевал вместе с ним.
Бельгийский полузащитник провёл в команде около десяти лет. За этот период он сыграл 420 матчей за «горожан», забил 108 голов и отдал 177 результативных передач.
20 мая Де Брюйне выйдет на свой последний домашний матч в футболке «Манчестер Сити». В рамках 37-го тура АПЛ «горожане» сыграют против «Борнмута».
ФОТО. Фанаты Манчестер Сити сделали мурал в честь Де Брюйне
👑🇧🇪 Kevin De Bruyne infront of his mural. 👨🎨— EuroFoot (@eurofootcom) May 19, 2025
Tomorrow, he will play his last match at the Etihad for Manchester City. 🥲 pic.twitter.com/HQYPG5oLo4
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