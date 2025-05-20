Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотая бутса. Салах, Мбаппе или Дьекереш: кто выиграет награду?
Другие новости
20 мая 2025, 16:23 | Обновлено 20 мая 2025, 16:33
88
1

Золотая бутса. Салах, Мбаппе или Дьекереш: кто выиграет награду?

Трое футболистов претендуют, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона

20 мая 2025, 16:23 | Обновлено 20 мая 2025, 16:33
88
1
Золотая бутса. Салах, Мбаппе или Дьекереш: кто выиграет награду?
Салах, Мбаппе и Дьекереш

В Европе близятся к финишу европейские чемпионаты, и трое футболистов претендуют, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона.

Лидер рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) – Виктор Дьекереш из Спортинга (39 голов, 58,5 балла). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5. Улучшить свой показатель он уже не сможет, так как турнир в Португалии завершен.

На второе место вышел Килиан Мбаппе из мадридского Реала, который забил гол в матче Ла Лиги против Севильи (2:0), у него – 29 мячей и 58 пунктов. У галактикос впереди последний матч сезона – дома против команды Реал Сосьедад (24 мая).

Третье место занимает египетский форвард Мохамед Салах, который забил 28 мячей в сезоне за Ливерпуль в чемпионате Англии (56 баллов). Красные в последнем матче сезона будут принимать Кристал Пэлас (25 мая).

В топ-5 лучших бомбардиров сезона в Европе также входят Гарри Кейн из Баварии (26 голов, 52 очка) и Роберт Левандовски из Барселоны (25 мячей, 50 баллов).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 20 мая 2025 года

Инфографика

По теме:
«Вопрос будет обсуждаться». Лапорта – о предоставлении Ямалю 10-го номера
Президент Барселоны: «Исключительный игрок. Мы работаем над контрактом»
Обладатель Золотого мяча может вернуться на поле в этом сезоне
Золотая бутса Ливерпуль Барселона Ньюкасл Монако Аталанта Ноттингем Форест Роберт Левандовски Спортинг Лиссабон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Мохамед Салах Гарри Кейн Усман Дембеле Александер Исак Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Эрлинг Холанд Крис Вуд Матео Ретеги Виктор Дьекереш Омар Мармуш Мика Биерет
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Футбол | 19 мая 2025, 20:17 18
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»

Наставник «Динамо» – о вылете «Черноморца»

Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Футбол | 19 мая 2025, 18:13 121
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде

Команда проведет два контрольных матча

Барса выбрала игрока, который заберет номер у Левандовски. Он из Мадрида
Футбол | 20.05.2025, 15:52
Барса выбрала игрока, который заберет номер у Левандовски. Он из Мадрида
Барса выбрала игрока, который заберет номер у Левандовски. Он из Мадрида
ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»
Футбол | 20.05.2025, 12:26
ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»
ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Футбол | 20.05.2025, 07:10
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Рому возглавит легендарный коуч. Довбика будет тренировать победитель ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
слабо віриться що Салах спромодеться "двушку" положити Крісталу, а от мбаппе має гарну нагоду здобути індивідуальну нагороду
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
ЧМ по хоккею. Первая команда вылетела в Дивизион 1A к Украине
19.05.2025, 19:45 41
Хоккей
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
ФИФА обсуждала возвращение россии в футбол. 10+ стран категорически против
20.05.2025, 02:45 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
19.05.2025, 00:59 6
Футбол
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 6
Футбол
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
20.05.2025, 00:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем