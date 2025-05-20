Золотая бутса. Салах, Мбаппе или Дьекереш: кто выиграет награду?

В Европе близятся к финишу европейские чемпионаты, и трое футболистов претендуют, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона.

Лидер рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) – Виктор Дьекереш из Спортинга (39 голов, 58,5 балла). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5. Улучшить свой показатель он уже не сможет, так как турнир в Португалии завершен.

На второе место вышел Килиан Мбаппе из мадридского Реала, который забил гол в матче Ла Лиги против Севильи (2:0), у него – 29 мячей и 58 пунктов. У галактикос впереди последний матч сезона – дома против команды Реал Сосьедад (24 мая).

Третье место занимает египетский форвард Мохамед Салах, который забил 28 мячей в сезоне за Ливерпуль в чемпионате Англии (56 баллов). Красные в последнем матче сезона будут принимать Кристал Пэлас (25 мая).

В топ-5 лучших бомбардиров сезона в Европе также входят Гарри Кейн из Баварии (26 голов, 52 очка) и Роберт Левандовски из Барселоны (25 мячей, 50 баллов).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 20 мая 2025 года

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