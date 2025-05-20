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  4. Лунин все ближе к уходу из Реала. На украинца претендует 4 топ-клуба
Испания
20 мая 2025, 02:04 |
174
0

Лунин все ближе к уходу из Реала. На украинца претендует 4 топ-клуба

Андрей пользуется спросом в Европе

20 мая 2025, 02:04 |
174
0
Лунин все ближе к уходу из Реала. На украинца претендует 4 топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин становится все ближе к смене клубной прописки, сообщает Todofichajes.

По информации источника, заинтересованность в подписании 26-летнего голкипера проявляют «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Однако именно первый клуб достиг наибольшего прогресса за последние недели в вопросе возможного трансфера украинца.

Отмечается, что «Реал» оценивает Лунина в 30 млн евро. Самому же Андрею больше всего нравится вариант с возможным переходом в «Манчестер Сити».

Сообщалось, что за Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Астон Вилла Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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