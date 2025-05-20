Лунин все ближе к уходу из Реала. На украинца претендует 4 топ-клуба

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин становится все ближе к смене клубной прописки, сообщает Todofichajes.

По информации источника, заинтересованность в подписании 26-летнего голкипера проявляют «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Однако именно первый клуб достиг наибольшего прогресса за последние недели в вопросе возможного трансфера украинца.

Отмечается, что «Реал» оценивает Лунина в 30 млн евро. Самому же Андрею больше всего нравится вариант с возможным переходом в «Манчестер Сити».

Сообщалось, что за Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента.