Крах Сампдории. Как экс-команда Михайличенко докатилась до Серии С

Итальянский футбол богат культовыми клубами. Это и Милан, и Ювентус, и Интер, и Наполи, и Рома, и Лацио. Эти шесть названий наверняка сорвутся с уст любого почитателя футбола, который даже мало-мальски следит за перипетиями в игре № 1 на Апеннинах.

Впрочем, для украинских болельщиков со стажем есть еще минимум одна команда, за которой мы долгие годы как минимум приглядывали. Это Сампдория, лучшие годы которой пришлись на вторую половину 80-х – первую половину 90-х годов минувшего века. Все дело в том, что в сезоне-1990/91, когда “моряки” в первый и пока единственный раз в истории стали чемпионами Италии, их цвета защищал украинский полузащитник и легенда Динамо Алексей Михайличенко.

В последние годы дела Сампдории складывались, откровенно говоря, неважно, но в фокусе внимания болельщиков со всей Европы клуб из Генуи недавно оказался по причине сенсационного вылета в третий дивизион итальянского профессионального футбола – Серию С. Так низко “моряки” еще никогда в своей истории не падали…

Что же с ними случилось и в какой момент все пошло не так?

Старт без громких достижений

Сампдория представляет североитальянский портовый город Генуя, в котором делит фанатскую базу с Дженоа. “Грифоны” являются куда более знаковой фигурой в итальянском футболе с исторической точки зрения. Они были основаны в 1893 году и являются старейшим действующим футбольным клубом Италии, а еще – завоевывали аж девять чемпионских титулов, хотя последний из них и датирован уже крайне далеким 1924 годом.

В отличие от своих земляков, Сампдория является весьма молодым футбольным клубом, по итальянским меркам. Датой его основания значится 1946 год, когда произошло слияние генуэзских клубов Сампьердаренезе и Андреа Дориа. Футбольному новичку повезло с ходу оказаться в элитарном дивизионе, и впоследствии, какие бы сложные времена не переживали “моряки”, они не опускались ниже Серии В. До нынешнего момента, как уже отмечалось выше…

Впрочем, довольно долгое время после момента основания Сампдория не выигрывала никаких громких титулов, не баловала своих фанатов достижениями и в целом не слишком-то и выделялась. Скорее, эту команду можно было характеризовать как крепкого середняка, который порой испытывал проблемы, вылетал в Серию В, но оттуда весьма быстро возвращался обратно в элитарный дивизион.

Все изменилось в 1984 году…

Десятилетие успехов

До сезона-1984/85 Сампдория могла похвастаться единственным трофеем в клубном музее – кубком, врученным за победу в Серии В-1966/67. Зато в период с 1984 по 1994 годы “моряки” очень сильно порадовали своих фанатов, добыв немало важных трофеев. Это и четыре Кубка Италии, и чемпионство в сезоне-1990/91, и выигрыш Кубка обладателей кубков-1989/90, и победа в Суперкубке Италии-1991, и выход в финал Кубка европейских чемпионов-1991/92, в котором Сампдория пускай и не выиграла, зато потрепала нервы Барселоне, уступив 0:1 лишь в дополнительное время.

Такому успеху в эти годы Сампдория во многом обязана президенту Паоло Мантовани, который пришел в клуб в 1979 году, и сумел превратить в целом довольно непопулярную команду из середины турнирной таблицы в коллектив, выигрывающий трофеи один за другим.

Мантовани сколотил состояние на нефтяном бизнесе, после чего ему пришла идея зайти в футбол. Он инвестировал значительные, но вполне разумные, средства в развитие Сампдории и это помогло клубу взобраться на небывалые доселе высоты. В эти годы “моряки” оформили приобретение таких известных исполнителей как Тревор Фрэнсис, Грэм Сунесс, Лиам Брейди, но лучше всего у генуэзцев сработала ставка на местных молодых талантов.

В 1982 году из Болоньи приехал 17-летний Роберто Манчини, а через два года состав команды пополнил 19-летний Джанлука Виалли из Кремонезе. Эту парочку вскоре прозвали “Goal Twins”, что в буквальном переводе означает “Близнецы-голеадоры”. Все потому, что Манчини и Виалли, помимо дружбы за пределами футбольного поля, демонстрировали невероятную реализацию в матчах. Они оба, в том числе, отличились забитыми мячами в финале Кубка Италии-1984/85 против Милана, что помогло “морякам” завоевать свой первый крупный трофей в истории на высшем уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини (слева) и Джанлука Виалли

В 2023 году, когда Джанлука Виалли скончался от рака поджелудочной железы, Манчини сокрушенно заявил для прессы, что потерял очень близкого человека: “Наши отношения выходят далеко за рамки дружбы. Он мне как брат”.

С Манчини и Виалли, а также вратарем Джанлукой Пальюкой, центральным защитником Пьетро Верховодом, правым защитником Морено Маннини, опорниками Фаусто Пари и Сречко Катанецом, нашим Алексеем Михайличенко в центре поля, а также вингером Аттилио Ломбардо, Сампдория завершила сезон-1990/91 в итальянской Серии А исторической победой, опередив Милан на финише аж на пять очков. К золоту национального чемпионата эта команда пришла под руководством легендарного югославского тренера Вуядина Бошкова.

После выигрыша Серии А президенту Мантовани, несмотря на обилие выгодных предложений по футболистам, удалось сохранить основной костяк команды (хотя Михайличенко все-таки продали в шотландский Рейнджерс) и ее главного тренера. Это позволило Сампдории развить успех и в сезоне-1991/92 добраться до финала Кубка европейских чемпионов, где итальянцы проиграли “команде мечты” Йохана Кройфа – каталонской Барселоне…

После этого в истории Сампдории начался медленный, но верный спад…

Начало конца

В 1993 году Паоло Мантовани скончался. Ему было всего 63 года, и, как метко подметил итальянский футбольный обозреватель Давид Феррини, это событие стало “началом конца” для Сампдории.

Еще при Мантовани генуэзцы успели продать Виалли в Ювентус, а уже после ухода из жизни легендарного президента “моряки” лишились и многих других знаковых исполнителей – Пальюка ушел в Интер, Катанец завершил карьеру, Ломбардо и Верховод оказались в Ювентусе, а Манчини – в Лацио.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини покинул Сампдорию летом 1997 года

Да, были у Сампдории в те годы и интересные подписания – англичанин Дэвид Платт, нидерландец Руд Гуллит, югослав Синиша Михайлович, нидерландец Кларенс Зеедорф, француз Кристиан Карамбе, итальянцы Энрико Кьеза и Винченцо Монтелла, аргентинец Хуан Себастьян Верон, – но та команда уже не имела прежней привлекательности и не оказалась способна на большие свершения.

Энрико Мантовани – сын Паоло – занял пост президента клуба после кончины отца, но успехи своего предшественника повторить не сумел. В клубе начался устойчивый спад, который в 1999 году завершился логичным вылетом в Серию В. Что интересно, тренировал команду в том сезоне нынешний коуч сборной Италии Лучано Спаллетти.

На поправку дела у Сампдории пошли только через четыре года и уже под руководством местного нефтяного бизнесмена Риккардо Гарроне, который вернул команду в Серию А в 2003-м и подписал будущих культовых героев Фабио Квальяреллу и Антонио Кассано.

В XXI веке наиболее яркими моментами в истории Сампдории стали выход в финал Кубка Италии-2008/09, где генуэзцы лишь в серии пенальти проиграли (5:6) Лацио после ничьей в основное и дополнительное время (1:1), а также четвертое место в Серии А в сезоне-2009/10, когда коучем команды был Луиджи Дельнери.

В 2013-м Риккардо Гарроне скончался, а его сын Эдоардо не проявил большого стремления к тому, чтобы управлять доставшимся ему в наследство футбольным активом. Стремление как можно скорее продать Сампдорию Гарроне-младший реализовал уже в 2014 году, продав “моряков” известному кинопродюсеру Массимо Ферреро. Тот взял на себя все долги клуба и в целом стабилизировал ситуацию, хотя инвестировать большие деньги и пытаться вернуть Сампдорию на вершину не стремился. Многие итальянские обозреватели тех лет считали, что генуэзский клуб нужен был Ферреро для того, чтобы еще больше укрепить в Италии собственный имидж эксцентричной звезды, но никак не для футбольных свершений.

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимо Ферреро

В декабре 2021 года Ферреро был арестован и помещен в заключение в рамках расследования корпоративных преступлений и банкротства, не связанных с клубом. Он ушел с поста президента, но клуб сразу не продал и тот едва-едва не прекратил существование, будучи похожим на карточный домик, готовый рухнуть в любой момент от малейшего дуновения ветра.

По итогам сезона-2021/22 Сампдории каким-то чудом удалось сохранить прописку в Серии А, однако спустя год “моряки” оказались безоговорочно худшей командой чемпионата, спикировав в низший дивизион с последней, 20-й, позиции. Тогда же, в 2023-м, в СМИ появились данные о проблемах в Сампдории с выплатой заработной платы игрокам…

В какой-то момент Сампдория оказалась на грани банкротства и понижения до четвертого дивизиона, но консорциуму инвесторов о главе с экс-собственником Лидса Андреа Радриццани удалось выкупит акции “моряков” у Ферреро и тем самым спасти клуб от реализации наихудшего сценария. Что правда, с тех пор Радриццани успел уйти в сторону, продав свои акции другим людям.

Ныне Сампдория контролируется компанией Gestio Capital, ключевой фигурой в которой является лондонский финансист Маттео Манфреди. Впрочем, структура собственности на генуэзский клуб весьма запутанная, так как в СМИ пишут, что Gestio Capital контролирует 99,96% акций Сампдории, но 58% из них принадлежат компании Kickoff Ventures. Последняя ассоциируется с сингапурским бизнесменом Джозефом Тей Вэй Джином, имя которого упоминалось в скандальных “Панамских документах” 2015 года.

Крах и вылет в Серию С

Летом 2023 года главным тренером Сампдории был назначен легендарный в прошлом хавбек сборной Италии Андреа Пирло. Под руководством молодого наставника “морякам” удалось финишировать на седьмом месте в итоговой турнирной таблице Серии В-2023/24, завоевав право сыграть в плей-офф, где разыгрывалась единственная оставшаяся путевка в элитарный дивизион. Но уже в предварительном раунде Сампдория проиграла Палермо (0:2), выбыв из дальнейшей борьбы…

Несмотря на первую неудачу, Андреа Пирло оставили, так как Маттео Манфреди описывал его как “ключевую часть проекта”. Но после провального старта нового сезона, когда Сампдория в трех матчах сумела набрать лишь одно очко, именитого экс-футболиста уже ничто не способно было спасти от увольнения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Манфреди

Пирло заменил Андреа Соттил, который провел на посту всего чуть более трех месяцев, а затем также был уволен. В декабре минувшего года Сампдорию возглавил Леонардо Семпличи, но и он не сумел изменить негативных тенденций в команде, будучи отправленным в отставку всего через четыре месяца после назначения.

В апреле 2025-го четвертым наставником Сампдории на протяжении текущего сезона стал Альберико Эвани. Его ассистентом стал Аттилио Ломбардо, вернувшийся в Италию из Саудовской Аравии, и дебют нового тренерского штаба обнадежил – победа над Читтаделлой (1:0). Но затем вновь последовали потери очков, которые и привели к итоговому краху – Сампдория набрала 41 очко в 38 поединках и, финишировав на 18-м месте, впервые в своей истории вылетела в Серию С – третий дивизион профессионального футбола Италии.

Так низко бывшая команда Алексея Михайличенко еще никогда не падала, но… Судя по тому, как шли дела в клубе в последние годы, нечто подобное должно было произойти, чтобы Сампдория получила шанс для реального прохождения процесса очищения и перезагрузки. Если повезет и новый менеджмент не охладеет к своему проекту, то вполне возможно, что уже через несколько лет мы снова увидим Сампдорию даже в Серии А. Хотя далеко не всегда подобные истории обретают счастливый конец…

Текст: meta.ua