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Эвертон
18.05.2025 14:00 – FT 2 : 0
Саутгемптон
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Англия
18 мая 2025, 15:57 |
1261
0

Удачное прощание. Эвертон с Миколенко обыграл Саутгемптон

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

18 мая 2025, 15:57 |
1261
0
Удачное прощание. Эвертон с Миколенко обыграл Саутгемптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Илиман Ндиайе

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Эвертон» и «Саутгемптон».

Команды встретились на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Победу со счетом 2:0 одержала команда хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

3 очка «ирискам» принес дубль сенегальского форварда Илимана Ндиайе в первом тайме – на 6-й и 45+2-й минутах.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и стал одним из лучших игроков встречи.

Этот поединок был знаковым для «Эвертона», ведь он является последним для клуба на стадионе «Гудисон Парк», на котором «ириски» провели более 2500 матчей. В новом сезоне команда переедет на новую арену.

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая
Эвертон – Саутгемптон – 2:0
Голы: Ндиайе, 6, 45+2

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Эвертон Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон - Саутгемптон стадион Гудисон Парк Илиман Ндиайе
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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