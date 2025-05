Удачное прощание. Эвертон с Миколенко обыграл Саутгемптон

В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Эвертон» и «Саутгемптон».

Команды встретились на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Победу со счетом 2:0 одержала команда хозяев.

3 очка «ирискам» принес дубль сенегальского форварда Илимана Ндиайе в первом тайме – на 6-й и 45+2-й минутах.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и стал одним из лучших игроков встречи.

Этот поединок был знаковым для «Эвертона», ведь он является последним для клуба на стадионе «Гудисон Парк», на котором «ириски» провели более 2500 матчей. В новом сезоне команда переедет на новую арену.

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

Эвертон – Саутгемптон – 2:0

Голы: Ндиайе, 6, 45+2

FT. Signing off at Goodison Park with three points! UTFT! 🙌



[2-0] #EVESOU pic.twitter.com/U83g5V9Fdc