Удачное прощание. Эвертон с Миколенко обыграл Саутгемптон
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля
В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Эвертон» и «Саутгемптон».
Команды встретились на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Победу со счетом 2:0 одержала команда хозяев.
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3 очка «ирискам» принес дубль сенегальского форварда Илимана Ндиайе в первом тайме – на 6-й и 45+2-й минутах.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч и стал одним из лучших игроков встречи.
Этот поединок был знаковым для «Эвертона», ведь он является последним для клуба на стадионе «Гудисон Парк», на котором «ириски» провели более 2500 матчей. В новом сезоне команда переедет на новую арену.
Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая
Эвертон – Саутгемптон – 2:0
Голы: Ндиайе, 6, 45+2
FT. Signing off at Goodison Park with three points! UTFT! 🙌— Everton (@Everton) May 18, 2025
[2-0] #EVESOU pic.twitter.com/U83g5V9Fdc
May 18, 2025
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