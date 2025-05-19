Эвертон – Саутгемптон – 2:0. Прощание с Гудисон Парк. Видео голов и обзор

18 мая «Эвертон» провел последний матч на арене «Гудисон Парк» перед переездом на новую арену.

В рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги «ириски» принимали аутсайдера лиги – «Саутгемптон».

Подняв настроение болельщикам, «Эвертон» спокойно разобрался с соперником – 2:0. Автором двух голов стал Илиман Ндиайе, который отметился дублем в первом тайме.

В турнирной таблице «ириски» остались на 13-й позиции (45 очков). А вот «Саутгемптон» давно гарантировал себе последнее место (12 баллов).

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

«Эвертон» – «Саутгемптон» – 2:0

Голы: Ндиайе, 6, 45+2