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19 мая 2025, 12:22 | Обновлено 19 мая 2025, 12:30
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0

Эвертон – Саутгемптон – 2:0. Прощание с Гудисон Парк. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ

19 мая 2025, 12:22 | Обновлено 19 мая 2025, 12:30
125
0
Эвертон – Саутгемптон – 2:0. Прощание с Гудисон Парк. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая «Эвертон» провел последний матч на арене «Гудисон Парк» перед переездом на новую арену.

В рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги «ириски» принимали аутсайдера лиги – «Саутгемптон».

Подняв настроение болельщикам, «Эвертон» спокойно разобрался с соперником – 2:0. Автором двух голов стал Илиман Ндиайе, который отметился дублем в первом тайме.

В турнирной таблице «ириски» остались на 13-й позиции (45 очков). А вот «Саутгемптон» давно гарантировал себе последнее место (12 баллов).

Английская Премьер-лига 2024/25. 37-й тур, 18 мая

«Эвертон» – «Саутгемптон» – 2:0

Голы: Ндиайе, 6, 45+2

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон).
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Эвертон Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко стадион Гудисон Парк Эвертон - Саутгемптон Илиман Ндиайе видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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