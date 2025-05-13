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Англия
13 мая 2025, 22:36 |
24
0

Эвертон – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 мая в 14:00 по Киеву

13 мая 2025, 22:36 |
24
0
Эвертон – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В воскресенье, 18 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Эвертон» – «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эвертон

«Эвертон» после победы в матче с «Ноттингем Форест» (1:0), потерпел поражения от «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (0:1). Затем команда Виталия Миколенко сыграла вничью с «Ипсвичем» (2:2) и обыграла «Фулхэм» (3:1). Украинский защитник стал автором первого гола в ворота «дачников». «Эвертон» продолжает оставаться самой миролюбивой командой АПЛ. 15 матчей команды из 36 завершились с ничейным результатом. В турнирной таблице «Эвертон» занимает 13 место.

Саутгемптон

«Саутгемптон» потерял шансы на сохранение места в АПЛ еще несколько туров назад. Но команда смогла хлопнуть дверью и испортить жизнь фавориту. Так после поражений от «Фулхэма» (0:2) и «Лестера» (0:2), «Саутгемптон» сыграл вничью 0:0 с «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы ведет борьбу за место в Лиге чемпионов и потеря очков в матче с аутсайдером в ее планы никак не входила. «Манчестер Сити» владел подавляющим преимуществом, но воплотить его хотя бы в один забитый мяч так и не смог.

Личные встречи

В поединке первого круга победу со счетом 1:0 одержал «Саутгемптон». В этом сезоне команды встречались в Кубке Английской лиги. «Саутгемптон» выбил «Эвертон» в серии пенальти.

«Эвертон» – «Саутгемптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Эвертон» забивает в среднем по 1,33 гола за игру. Средняя результативность «Саутгемптона» в гостях составляет 0,72 гола за матч.

Возможные составы

  • «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Янг, Брэнтуэйт, Кин, Гарнер, Гуйе, Алькарас, Харрисон, Дукуре, Бетункал.
  • «Саутгемптон»: Рэмсдейл, Стивенс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Фернандеш, Диблинг, Велингтон, Бри, Угочукву, Даунс, Сулемана.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Эвертон
18 мая 2025 -
14:00
Саутгемптон
Забьет только одна команда 1,76 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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