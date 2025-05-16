ВИДЕО. Челси представил домашню форму на сезон 2025/26
Классическая синяя форма
Лондонский «Челси» представил домашнюю форму на сезон 2025/26.
Форма, как и всегда, выполнена в синем цвете. Nike не экспериментировали с цветами и узорами, но стоит отметить, что футболка менее детализирована, чем в прошлом сезоне.
«Домашняя футболка 2025/26 имеет текстурированный принт, в котором наш классический синий цвет сочетается с более яркими оттенками, олицетворяя дух молодости, сформировавший западную часть Лондона. Белая и красная отделка добавляет больше цветов наследия «Челси», а завершает футболку специально адаптированный герб, который соответствует цвету и вдохновению общего дизайна», – так описали форму на официальном сайте «синих».
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» представил домашнюю форму на сезон 2025/26.
London, it’s our house. 😉— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 16, 2025
Introducing your @NikeFootball Chelsea 25/26 Home Kit. #LondonItsOurHouse pic.twitter.com/8ZobOBNmsV
The fabric of London woven into every thread. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 16, 2025
Our new @NikeFootball home shirt celebrates the city's iconic architecture, with our classic royal blue paired with a new vibrant shade.
Available now via our online store or stadium megastore. #LondonItsOurHouse
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