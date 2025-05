ВИДЕО. Челси представил домашню форму на сезон 2025/26

Лондонский «Челси» представил домашнюю форму на сезон 2025/26.

Форма, как и всегда, выполнена в синем цвете. Nike не экспериментировали с цветами и узорами, но стоит отметить, что футболка менее детализирована, чем в прошлом сезоне.

«Домашняя футболка 2025/26 имеет текстурированный принт, в котором наш классический синий цвет сочетается с более яркими оттенками, олицетворяя дух молодости, сформировавший западную часть Лондона. Белая и красная отделка добавляет больше цветов наследия «Челси», а завершает футболку специально адаптированный герб, который соответствует цвету и вдохновению общего дизайна», – так описали форму на официальном сайте «синих».

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» представил домашнюю форму на сезон 2025/26.

The fabric of London woven into every thread. ​

​

Our new @NikeFootball home shirt celebrates the city's iconic architecture, with our classic royal blue paired with a new vibrant shade.

​

Available now via our online store or stadium megastore. ​#LondonItsOurHouse