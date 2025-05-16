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Англия
16 мая 2025, 11:43 | Обновлено 16 мая 2025, 12:41
266
1

ВИДЕО. Челси представил домашню форму на сезон 2025/26

Классическая синяя форма

16 мая 2025, 11:43 | Обновлено 16 мая 2025, 12:41
266
1
ВИДЕО. Челси представил домашню форму на сезон 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Лондонский «Челси» представил домашнюю форму на сезон 2025/26.

Форма, как и всегда, выполнена в синем цвете. Nike не экспериментировали с цветами и узорами, но стоит отметить, что футболка менее детализирована, чем в прошлом сезоне.

«Домашняя футболка 2025/26 имеет текстурированный принт, в котором наш классический синий цвет сочетается с более яркими оттенками, олицетворяя дух молодости, сформировавший западную часть Лондона. Белая и красная отделка добавляет больше цветов наследия «Челси», а завершает футболку специально адаптированный герб, который соответствует цвету и вдохновению общего дизайна», – так описали форму на официальном сайте «синих».

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» представил домашнюю форму на сезон 2025/26.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Челси
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🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
Найгірша форма яку я бачив... Як ніби з якогось ретро-футболу
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