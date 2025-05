Тоттенхэм потерял еще одну звезду перед финалом ЛЕ против Ман Юнайтед

Лондонский Тоттенхэм официально уведомил о травме одного из своих лидеров. Шведский полузащитник «шпор» Деян Кулушевски не сможет продолжить нынешний сезон.

По информации клубной пресс-службы, швед уже был прооперирован и приступил к реабилитации. Таким образом, «шпоры» точно не смогут рассчитывать на Кулушевские в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.

В финальном матче Лиги Европы Тоттенхэм встретится с «Манчестер Юнайтед», сумевшим дома разгромить «Атлетик» с Бильбао после выездной победы. Финал Лиги Европы запланирован на среду, 21 мая.

Ранее сообщалось, что английский вингер «Тоттенхэма» Джеймс Мэдисон тоже пропустит матч против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

We can confirm that Dejan Kulusevski suffered an injury to his right patella in our Premier League fixture against Crystal Palace last weekend.



Following further specialist consultation, the midfielder has undergone surgery today and will commence his rehabilitation with our… pic.twitter.com/haC3MThcMd