Источник: Тибо Куртуа близок к продлению контракта с Реалом

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа в ближайшее время может подписать новый контракт с клубом, сообщил инсайдер Николо Скира.

По его информации, стороны уже близки к договоренности. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Нынешний контракт бельгийского голкипера с «Реалом» действует до июня 2026 года.

Несмотря на серьезные травмы, Куртуа уже провел 46 матчей за Реал во всех турнирах текущего сезона.

🚨 Excl. - Thibaut #Courtois is getting closer to extend his contract with #RealMadrid until 2027. #transfers