Источник: Тибо Куртуа близок к продлению контракта с Реалом
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года
Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа в ближайшее время может подписать новый контракт с клубом, сообщил инсайдер Николо Скира.
По его информации, стороны уже близки к договоренности. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.
Нынешний контракт бельгийского голкипера с «Реалом» действует до июня 2026 года.
Несмотря на серьезные травмы, Куртуа уже провел 46 матчей за Реал во всех турнирах текущего сезона.
🚨 Excl. - Thibaut #Courtois is getting closer to extend his contract with #RealMadrid until 2027. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2025
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