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Испания
13 мая 2025, 04:23 | Обновлено 13 мая 2025, 04:35
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0

Источник: Тибо Куртуа близок к продлению контракта с Реалом

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года

13 мая 2025, 04:23 | Обновлено 13 мая 2025, 04:35
60
0
Источник: Тибо Куртуа близок к продлению контракта с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа в ближайшее время может подписать новый контракт с клубом, сообщил инсайдер Николо Скира.

По его информации, стороны уже близки к договоренности. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Нынешний контракт бельгийского голкипера с «Реалом» действует до июня 2026 года.

Несмотря на серьезные травмы, Куртуа уже провел 46 матчей за Реал во всех турнирах текущего сезона.

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Николай Степанов Источник: Николо Скира
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