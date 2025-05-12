Ингулец – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 мая в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись «Ингулец» из Петрова и «Левый Берег» из Киева.

Для обеих команд это очень важная игра, поэтому и напряжение на футбольном поле наблюдалось.

УПЛ. 28-й тур. 12 мая

Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 0:0 (первый тайм)

Голы:

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