Украина. Премьер лига12 мая 2025, 15:35 |
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Ингулец – Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды закрывали 28-й тур Украинской Премьер-лиги
12 мая 2025, 15:35 |
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12 мая в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись «Ингулец» из Петрова и «Левый Берег» из Киева.
Для обеих команд это очень важная игра, поэтому и напряжение на футбольном поле наблюдалось.
УПЛ. 28-й тур. 12 мая
Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 0:0 (первый тайм)
Голы:
Видео голов и обзор матча
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