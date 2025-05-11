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Лига чемпионов
11 мая 2025, 21:07 | Обновлено 11 мая 2025, 21:08
743
0

Ямаль рассказал о разговоре с мамой после катастрофы Барсы с Интером

Испанец заявил, что «Барселона» еще выиграет Лигу чемпионов

11 мая 2025, 21:07 | Обновлено 11 мая 2025, 21:08
743
0
Ямаль рассказал о разговоре с мамой после катастрофы Барсы с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о разговоре со своей мамой после вылета от миланского «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы уже забыли о поражении в Милане. Теперь насладимся этим моментом. Мы удовлетворены своей работой и собираемся продолжать. Я сказал маме, что Лига чемпионов проходит каждый сезон, что мы будем продолжать бороться, пока не выиграем ее», – сказал Ламин.

"Барселона" сенсационно вылетела от Интера в полуфинале Лиги чемпионов. В финальном матче итальянский клуб сыграет против французского ПСЖ. Финал запланирован 31 мая.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос отреагировал на катастрофу Барселоны в матче с Интером.

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Ламин Ямаль Лига чемпионов Барселона Интер Милан Интер - Барселона
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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