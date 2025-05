Ямаль рассказал о разговоре с мамой после катастрофы Барсы с Интером

Испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о разговоре со своей мамой после вылета от миланского «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы уже забыли о поражении в Милане. Теперь насладимся этим моментом. Мы удовлетворены своей работой и собираемся продолжать. Я сказал маме, что Лига чемпионов проходит каждый сезон, что мы будем продолжать бороться, пока не выиграем ее», – сказал Ламин.

"Барселона" сенсационно вылетела от Интера в полуфинале Лиги чемпионов. В финальном матче итальянский клуб сыграет против французского ПСЖ. Финал запланирован 31 мая.

