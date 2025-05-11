Ямаль рассказал о разговоре с мамой после катастрофы Барсы с Интером
Испанец заявил, что «Барселона» еще выиграет Лигу чемпионов
Испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о разговоре со своей мамой после вылета от миланского «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Мы уже забыли о поражении в Милане. Теперь насладимся этим моментом. Мы удовлетворены своей работой и собираемся продолжать. Я сказал маме, что Лига чемпионов проходит каждый сезон, что мы будем продолжать бороться, пока не выиграем ее», – сказал Ламин.
"Барселона" сенсационно вылетела от Интера в полуфинале Лиги чемпионов. В финальном матче итальянский клуб сыграет против французского ПСЖ. Финал запланирован 31 мая.
Ранее сообщалось, что Тони Кроос отреагировал на катастрофу Барселоны в матче с Интером.
Lamine Yamal: "I told my mother. There's a Champions League every season. We will continue to fight until we win it." pic.twitter.com/hFlxjAxYoH— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 11, 2025
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