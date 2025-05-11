ФОТО. Звезду Барселоны обвинили в допинге. Есть реакция игрока
Рафинья оставил фанатам месседж в своем праздновании
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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Еще перед матчем бывший руководитель медицинской службы мадридского Реала Нико Михич обвинил футболистов Барселоны, в том числе бразильца Рафинью, в использовании допинга:
«Я не знаю, что происходит, но я хочу сказать, что любой врач знает, что если вам нужен более легкий доступ к венам, то он находится на запястье. Я не понимаю, почему они это делают. Пусть они отрицают факт допинга. Пусть говорят «нет», но объясните мне, зачем они носят повязки на запястье. В чем секрет? Это не для того, чтобы играть в настольный футбол, не так ли? Я не верю в тренды. Я не верю, что игрок играет со снаряжением, которое разработано для профилактики травм, только потому, что оно красивое».
После одного из двух голов в ворота Реала Рафинья празднованием красноречиво отреагировал на заявления Михича:
Que hace Raphinha riéndose de todos los madridistas que le acusan de dopaje aahajajajsj 😂😭😭😂 pic.twitter.com/1tk6Iid4mq— Llourinho (@Llourinho) May 11, 2025
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