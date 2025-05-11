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Испания
11 мая 2025, 20:57 |
2566
4

ФОТО. Звезду Барселоны обвинили в допинге. Есть реакция игрока

Рафинья оставил фанатам месседж в своем праздновании

11 мая 2025, 20:57 |
2566
4
ФОТО. Звезду Барселоны обвинили в допинге. Есть реакция игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Еще перед матчем бывший руководитель медицинской службы мадридского Реала Нико Михич обвинил футболистов Барселоны, в том числе бразильца Рафинью, в использовании допинга:

«Я не знаю, что происходит, но я хочу сказать, что любой врач знает, что если вам нужен более легкий доступ к венам, то он находится на запястье. Я не понимаю, почему они это делают. Пусть они отрицают факт допинга. Пусть говорят «нет», но объясните мне, зачем они носят повязки на запястье. В чем секрет? Это не для того, чтобы играть в настольный футбол, не так ли? Я не верю в тренды. Я не верю, что игрок играет со снаряжением, которое разработано для профилактики травм, только потому, что оно красивое».

После одного из двух голов в ворота Реала Рафинья празднованием красноречиво отреагировал на заявления Михича:

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Барселона чемпионат Испании по футболу пенальти Реал Мадрид Ла Лига Рафинья Диас Барселона - Реал допинг
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Комментарии 4
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saltim
Не удивлюсь если это так, уж больно много суперподвижных и неуставаемых игроков стало бегать с этими повязками на кистях. Нихрена не верю я в эти суеверия, как говорил Бензема
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-1
Saar
Хм.. якщо це правда, то це пздц!
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-4
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