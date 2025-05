Ключевой защитник Барселоны появился на тренировке перед игрой с Реалом

21-летний левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде провел первую тренировку с командой после отсутствия.

Молодой футболист провел более месяца в лазарете клуба из-за травмы подколенного сухожилия, которую получил в матче против «Осасуны» в 31-м туре Ла Лиги (1:0).

Именно из-за повреждения Бальде не помог «Барселоне» в победном финале Кубка Испании против мадридского «Реала» (3:2), а также защитник пропустил второй матч с «Боруссией» Дортмунд и дуэль с «Интером» в Лиге чемпионов.

Следующий матч «Барселона» сыграет дома против мадридского «Реала» в 35-м туре чемпионата Испании. Пока неизвестно, сможет ли Бальде стать участником поединка.

Nice to see you again.🐆 pic.twitter.com/QJbPsBrsHZ

Balde is back with the group! 👀



🎥 The team welcomed him as they started preparations for el Clásico. pic.twitter.com/zQ2mnZxEd3