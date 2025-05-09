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Лига Европы
09 мая 2025, 06:54 | Обновлено 09 мая 2025, 07:10
101
0

Бруну Фернандеш обновил собственный рекорд на Олд Траффорд

Португалец отличился ассистом в полуфинале Лиги Европы

09 мая 2025, 06:54 | Обновлено 09 мая 2025, 07:10
101
0
Бруну Фернандеш обновил собственный рекорд на Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед победил Атлетик Бильбао со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух встреч).

Бруну Фернандеш записал на свой счет результативную передачу в этом матче.

Интересен тот факт, что теперь в активе португальца 10 голов и 10 результативных передач в сезоне на Олд Треффорд во всех турнирах.

Это уже третий сезон, в котором Бруну Фернандеш достиг такого результата. Никто из других игроков Манчестер Юнайтед во времена АПЛ не делал такое больше, чем 1 раз.

  • 3 – Бруну Фернандеш (2020/21, 2022/23, 2024/25)
  • 1 – Дуайт Йорк (1998/99)
  • 1 – Криштиану Роналду (2006/07)

Один из голов в матче на счету Каземиро. Для бразильца это уже третий гол в ворота Атлетика во всех турнирах. Это является повторением лучшего результата для игрока против конкретного соперника.

  • 3 – Севилья
  • 3 – Атлетик

В финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед сыграет против Тоттенхэма.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Бруну Фернандеш статистика Олд Траффорд
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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