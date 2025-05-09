Бруну Фернандеш обновил собственный рекорд на Олд Траффорд

В ответном полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед победил Атлетик Бильбао со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух встреч).

Бруну Фернандеш записал на свой счет результативную передачу в этом матче.

Интересен тот факт, что теперь в активе португальца 10 голов и 10 результативных передач в сезоне на Олд Треффорд во всех турнирах.

Это уже третий сезон, в котором Бруну Фернандеш достиг такого результата. Никто из других игроков Манчестер Юнайтед во времена АПЛ не делал такое больше, чем 1 раз.

3 – Бруну Фернандеш (2020/21, 2022/23, 2024/25)

1 – Дуайт Йорк (1998/99)

1 – Криштиану Роналду (2006/07)

Один из голов в матче на счету Каземиро. Для бразильца это уже третий гол в ворота Атлетика во всех турнирах. Это является повторением лучшего результата для игрока против конкретного соперника.

3 – Севилья

3 – Атлетик

В финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед сыграет против Тоттенхэма.