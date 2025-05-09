Бруну Фернандеш обновил собственный рекорд на Олд Траффорд
Португалец отличился ассистом в полуфинале Лиги Европы
В ответном полуфинале Лиги Европы Манчестер Юнайтед победил Атлетик Бильбао со счетом 4:1 (7:1 по сумме двух встреч).
Бруну Фернандеш записал на свой счет результативную передачу в этом матче.
Интересен тот факт, что теперь в активе португальца 10 голов и 10 результативных передач в сезоне на Олд Треффорд во всех турнирах.
Это уже третий сезон, в котором Бруну Фернандеш достиг такого результата. Никто из других игроков Манчестер Юнайтед во времена АПЛ не делал такое больше, чем 1 раз.
- 3 – Бруну Фернандеш (2020/21, 2022/23, 2024/25)
- 1 – Дуайт Йорк (1998/99)
- 1 – Криштиану Роналду (2006/07)
Один из голов в матче на счету Каземиро. Для бразильца это уже третий гол в ворота Атлетика во всех турнирах. Это является повторением лучшего результата для игрока против конкретного соперника.
- 3 – Севилья
- 3 – Атлетик
В финале Лиги Европы Манчестер Юнайтед сыграет против Тоттенхэма.
🇵🇹 Bruno Fernandes reaches 𝟏𝟎+ goals and 𝟏𝟎+ assists at Old Trafford in all competitions in a third different season 🏟️⚽️🅰️— LiveScore (@livescore) May 8, 2025
No other player United player has achieved this more than once 🤯 pic.twitter.com/SZtYJ2Duqw
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