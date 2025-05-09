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Чемпионат Испании
Жирона
10.05.2025 19:30 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 мая 2025, 16:09 | Обновлено 09 мая 2025, 16:15
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0

Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 мая матч 35-го тура Ла Лиги

09 мая 2025, 16:09 | Обновлено 09 мая 2025, 16:15
70
0
Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 10 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтильиви»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Вильярреал
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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Жирона - Вильярреал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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