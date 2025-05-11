Жирона – Вильярреал – 0:1. 66 минут Цыганкова. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25
10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Вильярреал.
Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный гол на 89-й минуте забил Этта Эйонг. Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел 66 минут, после чего был заменен на Ясера Асприлью.
Ла Лига 2024/25. 35-й тур, 10 мая
Жирона – Вильярреал – 0:1
Гол: Эйонг, 89
Видеообзор матча
События матча
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