10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Вильярреал.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный гол на 89-й минуте забил Этта Эйонг. Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел 66 минут, после чего был заменен на Ясера Асприлью.

Ла Лига 2024/25. 35-й тур, 10 мая

Жирона – Вильярреал – 0:1

Гол: Эйонг, 89

Видеообзор матча