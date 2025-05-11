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Чемпионат Испании
Жирона
10.05.2025 19:30 – FT 0 : 1
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 мая 2025, 03:48 |
31
0

Жирона – Вильярреал – 0:1. 66 минут Цыганкова. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25

11 мая 2025, 03:48 |
31
0
Жирона – Вильярреал – 0:1. 66 минут Цыганкова. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

10 мая состоялся матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Вильярреал.

Поединок прошел на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 89-й минуте забил Этта Эйонг. Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел 66 минут, после чего был заменен на Ясера Асприлью.

Ла Лига 2024/25. 35-й тур, 10 мая

Жирона – Вильярреал – 0:1

Гол: Эйонг, 89

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Karl Etta Eyong (Вильярреал).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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