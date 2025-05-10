Катастрофа в конце матча. В игре Жирона – Вильярреал все решил один гол

В субботу, 10 мая, прошел матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Вильярреал».

Игра прошла в Жироне на стадионе «Монтильиви». Поединок завершился победой гостей – 1:0

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Автором единственного гола в поединке стал Этта Эйонг, отличившийся на 89-й минуте.

Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут.

«Жирона» осталась на 15-й позиции, к зоне вылета – шесть пунктов. «Вильярреал» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон – пятое место и 61 балл.

Ла Лига. 35-й тур, 10 мая.

Жирона – Вильярреал – 0:1

Голы: Эйонг, 89.

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