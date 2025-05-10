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Чемпионат Испании
Жирона
10.05.2025 19:30 – FT 0 : 1
Вильярреал
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Испания
10 мая 2025, 21:23 | Обновлено 10 мая 2025, 21:24
1120
2

Катастрофа в конце матча. В игре Жирона – Вильярреал все решил один гол

Поединок завершился победой гостей – 1:0

10 мая 2025, 21:23 | Обновлено 10 мая 2025, 21:24
1120
2
Катастрофа в конце матча. В игре Жирона – Вильярреал все решил один гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 10 мая, прошел матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Вильярреал».

Игра прошла в Жироне на стадионе «Монтильиви». Поединок завершился победой гостей – 1:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в поединке стал Этта Эйонг, отличившийся на 89-й минуте.

Украинец Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут.

«Жирона» осталась на 15-й позиции, к зоне вылета – шесть пунктов. «Вильярреал» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон – пятое место и 61 балл.

Ла Лига. 35-й тур, 10 мая.

Жирона – Вильярреал – 0:1
Голы: Эйонг, 89.

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Вильярреал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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ViAn
Профукала Жирона свій шанс. Безумовно +6 - якийсь запас, але це очко було б хорошим підгрунтям збереження прописки. У Леганеса із Еспаньолом буде заруба. І +6 можуть стати лише +4 у Жирони.
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+1
Boodya
"З князі в грязі", так би мовити.
Ризикують вилетіти в сегудну і остаточно бездарно профукати трамплін для розвитку
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0
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