10 мая на «Монтиливи» пройдет матч 35-го тура Примеры Испании, в котором «Жирона» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Жирона

Команда добилась невероятного прорыва в прошлом сезоне - удивив всех, она закончила в тройке сильнейших. Но ряд героев того успеха, включая Довбика, летом ушло, и все прогнозировали падение после прыжка выше головы. Так и получилось, причем в этой темпораде неудачи были везде, и в Лиге чемпионов, и в кубке, и в Примере.

Сейчас актуальная задача докатилась до того, что клуб пытается просто не вылететь в Сегунду. Причем на финишном отрезке у Цыганкова и компании вообще перестало получаться. После ряда поражений могли взять важную победу на поле Леганеса, но на 90+ минуте сопернику позволили сравнять. В прошлом туре против Мальорки повторения подобного избежали, и ранний гол Стуани принес столь долгожданную победу.

Вильярреал

Клуб свой провал пережил в прошлом сезоне. Если немногим ранее была победа в Лиге Европы и повторение рекорда в Лиге чемпионов (снова дошли до полуфинала), а в Примере было 5-е место, то в 2023/2024 был тяжелый старт и тренерская чехарда. В итоге Марселино, вернувшись на свой пост, где был успешен, стабилизировал игру, но уступил в споре с Бетисом за седьмое место - впервые за последние годы остались без еврокубков.

Сейчас снова идет противостояние один на один с тем же соперником из Севильи. Но на кону теперь 5-е место и, главное, пропуск в Лигу чемпионов. Недавно у оппонента выиграли, причем в гостях, но потом допустили ряд осечек. Ну хотя бы Осасуну в прошлом туре обыграли уверенно, 4:2, удержав таким образом заветную позицию.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись победами, причем на выезде. Сейчас, в декабре, они выдали яркую ничью 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в силу гостей и их мотивацию вернуться в Лигу чемпионов. Они смогут добиться в субботу успеха, но все же не помешает страховка в виде нулевой форы (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua Жирона Вильярреал Фора Вильярреала (0) 1.61 Сделать ставку

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