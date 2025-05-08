Мюнхенское дежавю длиной в 32 года. Будет ли это хорошим знаком для ПСЖ?
Интересный статистический факт объединяет два финала Лиги чемпионов
В финале Лиги чемпионов 2024/25 сыграют Интер и ПСЖ.
Лишь во второй раз в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов в финальном матче встретятся команды из Италии и Франции.
В первый раз это произошло в сезоне 1992/93, когда в решающей игре Марсель победил Милан со счетом 1:0.
Интересен тот факт, что тогда, как и сейчас, финал состоялся в Мюнхене.
- 1993, Мюнхен, Марсель – Милан 1:0
- 2025, Мюнхен, ПСЖ - Интер
2 - The match between #Inter and #PSG will be the 2nd final in the history of the European Cup/#UEFAChampionsLeague between an Italian and a French team after Marseille-Milan 1-0, also in that case in Munich. Final. pic.twitter.com/SAeM3sEDHR— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 7, 2025
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