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  4. Мюнхенское дежавю длиной в 32 года. Будет ли это хорошим знаком для ПСЖ?
Лига чемпионов
08 мая 2025, 11:26 |
859
0

Мюнхенское дежавю длиной в 32 года. Будет ли это хорошим знаком для ПСЖ?

Интересный статистический факт объединяет два финала Лиги чемпионов

08 мая 2025, 11:26 |
859
0
Мюнхенское дежавю длиной в 32 года. Будет ли это хорошим знаком для ПСЖ?
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В финале Лиги чемпионов 2024/25 сыграют Интер и ПСЖ.

Лишь во второй раз в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов в финальном матче встретятся команды из Италии и Франции.

В первый раз это произошло в сезоне 1992/93, когда в решающей игре Марсель победил Милан со счетом 1:0.

Интересен тот факт, что тогда, как и сейчас, финал состоялся в Мюнхене.

  • 1993, Мюнхен, Марсель – Милан 1:0
  • 2025, Мюнхен, ПСЖ - Интер
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ПСЖ Интер Милан статистика Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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