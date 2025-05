Мюнхенское дежавю длиной в 32 года. Будет ли это хорошим знаком для ПСЖ?

В финале Лиги чемпионов 2024/25 сыграют Интер и ПСЖ.

Лишь во второй раз в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов в финальном матче встретятся команды из Италии и Франции.

В первый раз это произошло в сезоне 1992/93, когда в решающей игре Марсель победил Милан со счетом 1:0.

Интересен тот факт, что тогда, как и сейчас, финал состоялся в Мюнхене.

