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Лига чемпионов
08 мая 2025, 11:07 |
242
0

Президент ПСЖ отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов

Нассер Аль-Хелайфи поблагодарил команду и болельщиков

08 мая 2025, 11:07 |
242
0
Президент ПСЖ отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелайфи

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями после победы своей команды над лондонским Арсеналом, которая позволила парижской команде квалифицироваться в финал Лиги чемпионов.

«Я очень горжусь. Игроки, тренер, персонал, болельщики… Каждый сегодня помог ПСЖ войти в историю.

Мы сыграем во втором финале, на этот раз с нашими болельщиками, что будет отличаться от финала 2020 года. Я не могу объяснить это чувство…

Мы очень счастливы и гордимся, потому что это никогда не бывает легко. Начало нашего сезона в Лиге чемпионов было очень тяжелым, но сегодня мы здесь», – сказал Аль-Хелайфи.

В финале ПСЖ сыграет против миланского «Интера», сумевшего пройти каталонскую «Барселону». Финальный матч запланирован на 31 мая.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

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Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ ПСЖ - Арсенал Арсенал Лондон Интер Милан Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
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