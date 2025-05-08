Президент ПСЖ отреагировал на выход команды в финал Лиги чемпионов
Нассер Аль-Хелайфи поблагодарил команду и болельщиков
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями после победы своей команды над лондонским Арсеналом, которая позволила парижской команде квалифицироваться в финал Лиги чемпионов.
«Я очень горжусь. Игроки, тренер, персонал, болельщики… Каждый сегодня помог ПСЖ войти в историю.
Мы сыграем во втором финале, на этот раз с нашими болельщиками, что будет отличаться от финала 2020 года. Я не могу объяснить это чувство…
Мы очень счастливы и гордимся, потому что это никогда не бывает легко. Начало нашего сезона в Лиге чемпионов было очень тяжелым, но сегодня мы здесь», – сказал Аль-Хелайфи.
В финале ПСЖ сыграет против миланского «Интера», сумевшего пройти каталонскую «Барселону». Финальный матч запланирован на 31 мая.
Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.
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