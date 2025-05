По пути к квадруплу. ПСЖ может покорится интересное достижение

После победы над Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сохраняет шансы на выигрыш четырех трофеев в одном сезоне.

Два титула у парижского клуба уже есть в своей коллекции. Первым был Суперкубок Франции, в котором ПСЖ победил Монако. Вторым стал 13-й титул чемпиона Франции, который Пари Сен-Жермен выиграл досрочно.

24 мая ПСЖ сыграет с Реймсом в финальном матче Кубка Франции.31 мая парижан ждет матч против Интера в финале Лиги чемпионов.

PSG are now just 𝙏𝙒𝙊 wins away from an unprecedented quadruple 🇫🇷🏆🤯 pic.twitter.com/4B3VnCJM9X