По пути к квадруплу. ПСЖ может покорится интересное достижение
Парижане все еще могут выиграть четыре трофея в сезоне
После победы над Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сохраняет шансы на выигрыш четырех трофеев в одном сезоне.
Два титула у парижского клуба уже есть в своей коллекции. Первым был Суперкубок Франции, в котором ПСЖ победил Монако. Вторым стал 13-й титул чемпиона Франции, который Пари Сен-Жермен выиграл досрочно.
24 мая ПСЖ сыграет с Реймсом в финальном матче Кубка Франции.31 мая парижан ждет матч против Интера в финале Лиги чемпионов.
PSG are now just 𝙏𝙒𝙊 wins away from an unprecedented quadruple 🇫🇷🏆🤯 pic.twitter.com/4B3VnCJM9X— LiveScore (@livescore) May 8, 2025
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мабуть автор не знає, шо ПСЖ - учасник Клубного Чемпіонату світу.
отже, ПСЖ може виграти 5 титулів за сезон,
а може і не зможе...