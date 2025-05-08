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Лига чемпионов
08 мая 2025, 09:17 | Обновлено 08 мая 2025, 09:18
558
1

По пути к квадруплу. ПСЖ может покорится интересное достижение

Парижане все еще могут выиграть четыре трофея в сезоне

08 мая 2025, 09:17 | Обновлено 08 мая 2025, 09:18
558
1
По пути к квадруплу. ПСЖ может покорится интересное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

После победы над Арсеналом в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ сохраняет шансы на выигрыш четырех трофеев в одном сезоне.

Два титула у парижского клуба уже есть в своей коллекции. Первым был Суперкубок Франции, в котором ПСЖ победил Монако. Вторым стал 13-й титул чемпиона Франции, который Пари Сен-Жермен выиграл досрочно.

24 мая ПСЖ сыграет с Реймсом в финальном матче Кубка Франции.31 мая парижан ждет матч против Интера в финале Лиги чемпионов.

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Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Burevestnik
для ПСЖ сезон закінчиться лише в середині літа.
мабуть автор не знає, шо ПСЖ - учасник Клубного Чемпіонату світу.
отже, ПСЖ може виграти 5 титулів за сезон,
а може і не зможе...
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