Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Озвучены составы команды на доигровку матча УПЛ Кривбасс – Левый Берег
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 11:59 | Обновлено 07 мая 2025, 12:08
142
0

Озвучены составы команды на доигровку матча УПЛ Кривбасс – Левый Берег

Планируется, что поединок 21-го тура начнется в 13:00

07 мая 2025, 11:59 | Обновлено 07 мая 2025, 12:08
142
0
Озвучены составы команды на доигровку матча УПЛ Кривбасс – Левый Берег
УПЛ

В среду, 7 мая, будет проведен перенесенный матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» Кривой Рог и «Левый Берег» Киев.

Принимать матч чемпионата Украины будет стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Отмечается, что игра стартует в 13:00 по киевскому времени. Главным арбитром матча станет Роман Блавацкий из Львова.

Этот поединок должен был состояться еще 15 марта, однако судья в тот день прервал матч на второй минуте из-за воздушной тревоги.

Перед противостоянием «Кривбасс» находится на шестом месте (40 пунктов), а «Левый Берег» на 14-м (23 очка).

Составы команды на доигровку матча УПЛ «Кривбасс» – «Левый Берег»

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Кузык, Илич, Вакулко (К), Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Соса

«Левый Берег»: Механив, Соколов, Семенов, Якимов, Шаповал, Банада (К), Косовский, Когут, Синица, Шастал, Сухоручко

По теме:
Кривбасс – Левый Берег. Доигровка УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть доигровку матча чемпионата Украины Кривбасс – Левый Берег
ВИДЕО. Первое интервью Анхеля Торреса как футболиста Динамо
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига доигрывание матча доигрывание УПЛ Левый Берег Киев Роман Блавацкий Кривбасс - Левый Берег стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Бокс | 07 мая 2025, 04:25 0
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»

Канело – об Уильяме Скалле

Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Футбол | 07 мая 2025, 10:06 18
Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо
Цифры впечатляют. Известна клаусула иностранного новичка Динамо

Желающие смогут приобрести Анхеля Торреса за 15 миллионов евро

Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Футбол | 07.05.2025, 08:29
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 07:03
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед готов выставить на трансфер 38 футболистов
Футбол | 07.05.2025, 11:41
Манчестер Юнайтед готов выставить на трансфер 38 футболистов
Манчестер Юнайтед готов выставить на трансфер 38 футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
05.05.2025, 11:52 3
Бокс
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 109
Футбол
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
Довбик рассказал все, что думает о своем конкуренте Эльдоре Шомуродове
05.05.2025, 19:24 4
Футбол
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
Майк ТАЙСОН: «Я в шоке, не могу поверить. Он просто вырвал у него сердце»
06.05.2025, 00:41 1
Бокс
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем