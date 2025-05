Когда 6 голов недостаточно. Барселона снова проиграла полуфинал

6 мая «Интер» в невероятно красивом матче в дополнительное время дожал «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов-2024/25 (4:3 в матче и 7:6 по сумме двух встреч).

«Барселона» проиграла 4 из последних 5-ти своих полуфиналов Лиги чемпионов.

Статистика выступлений «Барселоны» в последних 5-ти полуфиналах ЛЧ:

2012: «Барселона» – «Челси» – 2:2, 0:1

2013: «Барселона» – «Бавария» – 0:3, 0:4

2015: «Барселона» – «Бавария» – 3:0, 2:3

2019: «Барселона» – «Ливерпуль» – 3:0, 0:4

2025: «Барселона» – «Интер» – 3:3, 3:4

13 голов в полуфинальных матчах между Интером и Барселоной стали повторением рекорда Лиги чемпионов, установленном в сезоне 2017/18.

13 (7:6) - 2017/18, «Ливерпуль» – «Рома» – 5:2, 2:4

13 (7:6) - 2024/25, «Интер» – «Барселона» – 4:3, 3:3

В финале «Интер» сыграет с победителем пары ПСЖ - «Арсенал».

Barcelona have now failed make the final in four of their last five Champions League semi-finals:



◉ L 2-3 vs. Chelsea (2012)

◉ L 0-7vs. Bayern (2013)

◎ W 5-3 vs. Bayern (2015)

◉ L 3-4 vs. Liverpool (2019)

◉ L 6-7 vs. Inter (2025)



They just couldn't get over the line. 😤 pic.twitter.com/9gx8Pb7KaI