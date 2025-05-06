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  4. Таки сыграет? Энрике высказался о травме Дембеле перед матчем с Арсеналом
Лига чемпионов
06 мая 2025, 18:32 |
279
0

Таки сыграет? Энрике высказался о травме Дембеле перед матчем с Арсеналом

Ответный матч между ПСЖ и Арсеналом состоится в среду, 7 мая

06 мая 2025, 18:32 |
279
0
Таки сыграет? Энрике высказался о травме Дембеле перед матчем с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о состоянии здоровья французского вингера команды Усмана Дембеле перед ответным матчем против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Усман Дембеле будет доступен завтра. Он тренировался с нами два дня подряд», – лаконично заявил Энрике на пресс-конференции перед игрой.

Усман Дембеле не смог доиграть выездной матч против лондонского «Арсенала» из-за повреждений и покинул поле на 70-й минуте игры. Ответный матч между ПСЖ и Арсеналом состоится в среду, 7 мая.

Ранее сообщалось, что Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Усман Дембеле ПСЖ - Арсенал Луис Энрике Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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