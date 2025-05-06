Таки сыграет? Энрике высказался о травме Дембеле перед матчем с Арсеналом
Ответный матч между ПСЖ и Арсеналом состоится в среду, 7 мая
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о состоянии здоровья французского вингера команды Усмана Дембеле перед ответным матчем против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Усман Дембеле будет доступен завтра. Он тренировался с нами два дня подряд», – лаконично заявил Энрике на пресс-конференции перед игрой.
Усман Дембеле не смог доиграть выездной матч против лондонского «Арсенала» из-за повреждений и покинул поле на 70-й минуте игры. Ответный матч между ПСЖ и Арсеналом состоится в среду, 7 мая.
Ранее сообщалось, что Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом
🚨 Luis Enrique: “Ousmane Dembélé will be available tomorrow. He trained with us two days in a row”. pic.twitter.com/jsGi9SFfsj— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2025
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