Таки сыграет? Энрике высказался о травме Дембеле перед матчем с Арсеналом

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о состоянии здоровья французского вингера команды Усмана Дембеле перед ответным матчем против лондонского «Арсенала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Усман Дембеле будет доступен завтра. Он тренировался с нами два дня подряд», – лаконично заявил Энрике на пресс-конференции перед игрой.

Усман Дембеле не смог доиграть выездной матч против лондонского «Арсенала» из-за повреждений и покинул поле на 70-й минуте игры. Ответный матч между ПСЖ и Арсеналом состоится в среду, 7 мая.

Ранее сообщалось, что Дембеле провел тренировку перед матчем с Арсеналом

