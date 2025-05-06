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  4. ВИДЕО. Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала и финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 мая 2025, 18:15 |
333
0

ВИДЕО. Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала и финале Лиги чемпионов

Луис Энрике близок к выходу в финал с парижанами

06 мая 2025, 18:15 |
333
0
ВИДЕО. Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала и финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Наставник ПСЖ Луис Энрике высказался о противостоянии с Арсеналом во втором полуфинале Лиги чемпионов. Парижане в первой встрече на выезде выиграли 1:0.

Тренер прокомментировал Лигу чемпионов, имидж ПСЖ и наставника Микеля Артету.

Встреча состоится 7 мая, начало в 22:00.

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Луис Энрике Микель Артета ПСЖ Арсенал Лондон ПСЖ - Арсенал Лига чемпионов видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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