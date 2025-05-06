ВИДЕО. Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала и финале Лиги чемпионов

Наставник ПСЖ Луис Энрике высказался о противостоянии с Арсеналом во втором полуфинале Лиги чемпионов. Парижане в первой встрече на выезде выиграли 1:0.

Тренер прокомментировал Лигу чемпионов, имидж ПСЖ и наставника Микеля Артету.

Встреча состоится 7 мая, начало в 22:00.