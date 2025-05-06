Лига чемпионов06 мая 2025, 18:15 |
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ВИДЕО. Тренер ПСЖ – о матче против Арсенала и финале Лиги чемпионов
Луис Энрике близок к выходу в финал с парижанами
06 мая 2025, 18:15 |
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Наставник ПСЖ Луис Энрике высказался о противостоянии с Арсеналом во втором полуфинале Лиги чемпионов. Парижане в первой встрече на выезде выиграли 1:0.
Тренер прокомментировал Лигу чемпионов, имидж ПСЖ и наставника Микеля Артету.
Встреча состоится 7 мая, начало в 22:00.
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