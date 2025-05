Команда камбеков. Милану покорилось интересное достижение в Серии А

В матче 35-го тура итальянской Серии Милан победил на выезде Дженоа со счетом 2:1.

По ходу матча счет был 1:0 в пользу хозяев, но Милан сумел вырвать победу в конце игры.

Эта победа для россонери стала очередной волевой.

В тех матчах сезона 2024/25, в которых Милан проигрывал в счете, команда смогла набрать 19 очков.

Это лучший результат среди всех команд в чемпионате в текущем сезоне.

Несмотря на этот показатель, Милан занимает лишь 9-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 57 очков.

19 - Milan have won 19 points from losing positions in Serie A this term, more than any other team. Reaction.#GenoaMilan pic.twitter.com/sUhIZBeNO4