Команда камбеков. Милану покорилось интересное достижение в Серии А
Россонери являются самой волевой командой Серии А в текущем чемпионате
В матче 35-го тура итальянской Серии Милан победил на выезде Дженоа со счетом 2:1.
По ходу матча счет был 1:0 в пользу хозяев, но Милан сумел вырвать победу в конце игры.
Эта победа для россонери стала очередной волевой.
В тех матчах сезона 2024/25, в которых Милан проигрывал в счете, команда смогла набрать 19 очков.
Это лучший результат среди всех команд в чемпионате в текущем сезоне.
Несмотря на этот показатель, Милан занимает лишь 9-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 57 очков.
19 - Milan have won 19 points from losing positions in Serie A this term, more than any other team. Reaction.#GenoaMilan pic.twitter.com/sUhIZBeNO4— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 5, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло покинет мадридский клуб
«Пиза» выступала в элитном дивизионе последний раз в 1991 году