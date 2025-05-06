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  4. Команда камбеков. Милану покорилось интересное достижение в Серии А
Италия
06 мая 2025, 09:57 |
149
1

Команда камбеков. Милану покорилось интересное достижение в Серии А

Россонери являются самой волевой командой Серии А в текущем чемпионате

06 мая 2025, 09:57 |
149
1
Команда камбеков. Милану покорилось интересное достижение в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Милан

В матче 35-го тура итальянской Серии Милан победил на выезде Дженоа со счетом 2:1.

По ходу матча счет был 1:0 в пользу хозяев, но Милан сумел вырвать победу в конце игры.

Эта победа для россонери стала очередной волевой.

В тех матчах сезона 2024/25, в которых Милан проигрывал в счете, команда смогла набрать 19 очков.

Это лучший результат среди всех команд в чемпионате в текущем сезоне.

Несмотря на этот показатель, Милан занимает лишь 9-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 57 очков.

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Олег Вахоцкий Источник: Opta
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ivankondrat96
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