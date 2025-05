Экс-игрок Шахтера установил уникальный рекорд на уровне АПЛ

Бывший лидер донецкого «Шахтера», а ныне футболист «Фулхэма», Виллиан вписал свое имя в историю Английской Премьер-лиги.

36-летний бразильский вингер сыграл наибольшее количество матчей в АПЛ среди всех южноамериканских футболистов, участвовавших в чемпионате Англии. Случилось это после матча с «Астон Виллой» в 35-м туре первенства (0:1).

За время выступлений в АПЛ Виллиан отыграл 326 матчей, в которых ему удалось забить 47 мячей и отдать 47 ассистов.

Ранее лидером среди южноамериканцев в АПЛ был Антонио Валенсия (325 матчей), который с 2006 по 2019 годы представлял «Манчестер Юнайтед».

В Англии спортсмен кроме «Фулхэма» выступал за «Челси» и «Арсенал». Именно с «пенсионерами» Виллиан выиграл Лигу Европы, два титула АПЛ и по одному Кубку Англии и Кубку английской лиги.

