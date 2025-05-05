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Англия
05 мая 2025, 15:59 | Обновлено 05 мая 2025, 16:20
942
1

Экс-игрок Шахтера установил уникальный рекорд на уровне АПЛ

Виллиан сыграл больше всего матчей в АПЛ среди южноамериканских футболистов

05 мая 2025, 15:59 | Обновлено 05 мая 2025, 16:20
942
1
Экс-игрок Шахтера установил уникальный рекорд на уровне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший лидер донецкого «Шахтера», а ныне футболист «Фулхэма», Виллиан вписал свое имя в историю Английской Премьер-лиги.

36-летний бразильский вингер сыграл наибольшее количество матчей в АПЛ среди всех южноамериканских футболистов, участвовавших в чемпионате Англии. Случилось это после матча с «Астон Виллой» в 35-м туре первенства (0:1).

За время выступлений в АПЛ Виллиан отыграл 326 матчей, в которых ему удалось забить 47 мячей и отдать 47 ассистов.

Ранее лидером среди южноамериканцев в АПЛ был Антонио Валенсия (325 матчей), который с 2006 по 2019 годы представлял «Манчестер Юнайтед».

В Англии спортсмен кроме «Фулхэма» выступал за «Челси» и «Арсенал». Именно с «пенсионерами» Виллиан выиграл Лигу Европы, два титула АПЛ и по одному Кубку Англии и Кубку английской лиги.

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Фулхэм Виллиан Английская Премьер-лига трансферы АПЛ статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Серж
А будь проект Анжи чуть более долговечным. Так бы и сгнил в срусском болоте. 
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