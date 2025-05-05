Трент Александер-Арнольд перейдет в Реал. Реакция болельщиков
Стороны близки к подписанию контракта
Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинет свой нынешний клуб. Футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале».
По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо Трент Александер-Арнольд и «Реал» устно согласовали условия контракта. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.
Трент Александер-Арнольд присоединиться к «Реалу» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 75 миллионов евро.
W1nter: Ливерпуль потерял своего звездного мальчика.
Iyke: Забрали лучшего игрока Ливерпуля бесплатно.
LACOBRAAA: Он провел 20 лет в «Ливерпуле», а затем бесплатно перешел в «Реал Мадрид», команду, которая также выиграла у него два финала Лиги чемпионов. Любопытно со всех сторон. Более того, во всех интервью он говорил, что в детстве был болельщиком «Барселоны», потому что разделял ценности клуба.
PrimeNic: Ямаль, твоя карьера завершена.
Vince: Интересно, болельщики «Ливерпуля» злятся, грустят или радуются его уходу?
Ayeduase Pulisic: Помолитесь за Барселону.
lobistars: Другие команды должны сейчас беспокоиться. Мы будем владеть Европой в течение многих лет.
valking: Настало время Ламину Ямалу и Рафинье увидеть зло своими глазами.
🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! 💣⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025
Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.
Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done. pic.twitter.com/IkmL1VIhWE
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