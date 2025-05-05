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Испания
05 мая 2025, 15:11 | Обновлено 05 мая 2025, 15:46
591
0

Трент Александер-Арнольд перейдет в Реал. Реакция болельщиков

Стороны близки к подписанию контракта

05 мая 2025, 15:11 | Обновлено 05 мая 2025, 15:46
591
0
Трент Александер-Арнольд перейдет в Реал. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинет свой нынешний клуб. Футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо Трент Александер-Арнольд и «Реал» устно согласовали условия контракта. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Трент Александер-Арнольд присоединиться к «Реалу» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 75 миллионов евро.

W1nter: Ливерпуль потерял своего звездного мальчика.

Iyke: Забрали лучшего игрока Ливерпуля бесплатно.

LACOBRAAA: Он провел 20 лет в «Ливерпуле», а затем бесплатно перешел в «Реал Мадрид», команду, которая также выиграла у него два финала Лиги чемпионов. Любопытно со всех сторон. Более того, во всех интервью он говорил, что в детстве был болельщиком «Барселоны», потому что разделял ценности клуба.

PrimeNic: Ямаль, твоя карьера завершена.

Vince: Интересно, болельщики «Ливерпуля» злятся, грустят или радуются его уходу?

Ayeduase Pulisic: Помолитесь за Барселону.

lobistars: Другие команды должны сейчас беспокоиться. Мы будем владеть Европой в течение многих лет.

valking: Настало время Ламину Ямалу и Рафинье увидеть зло своими глазами.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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