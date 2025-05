Трент Александер-Арнольд перейдет в Реал. Реакция болельщиков

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд покинет свой нынешний клуб. Футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо Трент Александер-Арнольд и «Реал» устно согласовали условия контракта. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.

Трент Александер-Арнольд присоединиться к «Реалу» в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 75 миллионов евро.

W1nter: Ливерпуль потерял своего звездного мальчика.

Iyke: Забрали лучшего игрока Ливерпуля бесплатно.

LACOBRAAA: Он провел 20 лет в «Ливерпуле», а затем бесплатно перешел в «Реал Мадрид», команду, которая также выиграла у него два финала Лиги чемпионов. Любопытно со всех сторон. Более того, во всех интервью он говорил, что в детстве был болельщиком «Барселоны», потому что разделял ценности клуба.

PrimeNic: Ямаль, твоя карьера завершена.

Vince: Интересно, болельщики «Ливерпуля» злятся, грустят или радуются его уходу?

Ayeduase Pulisic: Помолитесь за Барселону.

lobistars: Другие команды должны сейчас беспокоиться. Мы будем владеть Европой в течение многих лет.

valking: Настало время Ламину Ямалу и Рафинье увидеть зло своими глазами.

🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! 💣⚪️



Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.



Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done. pic.twitter.com/IkmL1VIhWE