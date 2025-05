Реал завершил подписание мировой суперзвезды. Фабрицио Романо подтвердил

Английский правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд станет игроком мадридского «Реала», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже устно согласовали условия контракта, который будет действовать на протяжении 5 следующих сезонов.

Трансфер 26-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, ведь его рабочий договор с «Ливерпулем» действует до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже нашел замену для Трента Александер-Арнольда.

