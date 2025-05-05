Реал завершил подписание мировой суперзвезды. Фабрицио Романо подтвердил
Трент Александер-Арнольд все-таки покинет «Ливерпуль»
Английский правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд станет игроком мадридского «Реала», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны уже устно согласовали условия контракта, который будет действовать на протяжении 5 следующих сезонов.
Трансфер 26-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, ведь его рабочий договор с «Ливерпулем» действует до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже нашел замену для Трента Александер-Арнольда.
🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold to Real Madrid, here we go! 💣⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025
Decision to leave Liverpool now confirmed as Trent says goodbye to the club after winning one more PL title.
Documents being prepared for Trent to join Real Madrid on a 5 year contract, verbal agreement done. pic.twitter.com/IkmL1VIhWE
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