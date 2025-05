694, 447, 98, 1... Гарри Кейн преодолел долгий путь к первому титулу

«Бавария» стала чемпионом Германии 2024/25!

Сегодняшний матч 32-го тура Бундеслиги, в котором «Байер» и «Фрайбург» сыграли вничью со счетом 2:2, принес мюнхенскому гранду титул.

Эта победа стала знаковой для Гарри Кейна.

Английский нападающий наконец выиграл свой первый трофей. До этого 31-летний футболист ограничивался лишь победами в товарищеских соревнованиях.

Путь Гарри Кейна к первому трофею:

Возраст: 31

Матчи: 694

Голы: 447

Ассисты: 98

Harry Kane wins the FIRST trophy of his career! 🏆 pic.twitter.com/UgXN3krNpY